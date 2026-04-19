Il ds della Cremonese Simone Giacchetta rilancia le ambizioni del club e sottolinea il valore del gruppo nella corsa verso la Serie A

Daniele Cirafici 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 13:32)

In casa Cremonese cresce la consapevolezza di poter inseguire qualcosa di importante e a raccontarlo è stato il direttore sportivo Simone Giacchetta, che ha parlato del momento della squadra e del valore che avrebbe la salvezza per rimanere in Serie A.

Per il dirigente grigiorosso, la massima serie non rappresenta soltanto un obiettivo sportivo, ma un vero patrimonio costruito nel tempo. A questo proposito ha spiegato: “La Serie A è un patrimonio importante”. Una frase che racchiude il senso del lavoro fatto dal club negli ultimi anni, tra programmazione, crescita e volontà di consolidarsi ad alti livelli.

Giacchetta: “Giochiamo col cuore e non con i piedi” — Tra le parole più significative pronunciate da Giacchetta c’è anche quella che meglio descrive l’identità della squadra. Il ds ha voluto sottolineare come la Cremonese stia costruendo il proprio percorso soprattutto attraverso spirito di sacrificio, mentalità e compattezza del gruppo.

Con grande chiarezza ha dichiarato: “Noi giochiamo col cuore e non con i piedi”. Pensiero che va oltre il semplice slogan e che racconta il modo in cui la squadra affronta ogni partita. Non soltanto qualità tecnica, ma fame, intensità e capacità di restare uniti anche nei momenti più complicati della stagione. In seguito ha espresso anche il suo pensiero su Marco Giampaolo e sulle prossime partite della sua squadra: "Siamo soddisfatti del lavoro del nuovo allenatore, sta affrontando in serie gare molto particolari e vogliamo coronare il nostro sogno. Credo che lo meritiamo per quanto dimostrato sul campo".

Il gruppo come vera forza del progetto — Secondo Giacchetta, uno degli aspetti più importanti della Cremonese è proprio la forza del collettivo. In una stagione lunga e piena di ostacoli, il valore del gruppo diventa spesso decisivo più dei singoli episodi. Il dirigente ha voluto ribadire come la squadra stia dimostrando maturità e grande senso di appartenenza, elementi fondamentali quando si lotta per obiettivi ambiziosi come la promozione. Il messaggio è chiaro: la Cremonese vuole continuare a crederci fino alla fine, sapendo che il percorso verso la permanenza in Serie A passa prima di tutto dalla mentalità e dalla capacità di restare compatti nei momenti decisivi.