Serata amara per il Napoli, che esce sconfitto dal confronto con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. L'analisi dell'allenatore partenopeo nel post partita.

Luca Paesano Caporedattore 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:56)

Sconfitta pesante per il Napoli di Antonio Conte, che frena nuovamente dopo il pareggio del Tardini contro il Parma. Al Maradona finisce 2-0 per la Lazio, che vince con merito senza mai soffrire gli azzurri. Al termine della sfida, l'allenatore dei partenopei è intervenuto in conferenza stampa per commentare quanto visto nei 90 minuti di gioco.

Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa — SULLA PRESTAZIONE -"Oggi c'era poca energia. Tutto parte sempre dalla testa. Forse ho sottovalutato la reazione che il pareggio di Parma ha dato a tutti noi. Eravamo di rincorsa, sapevamo che non dovevamo sbagliare e il fatto di non esser riusciti a vincere a Parma ci ha stroncato qualsiasi velleità. Magari sarei dovuto intervenire in maniera diversa. Oggi eravamo veramente scarichi, siamo stati sporchi a livello qualitativo, abbiamo commesso tanti errori. Abbiamo fatto zero tiri in porta, abbiamo tenuto la Lazio lì stretta in difesa, e sapevamo che avrebbero giocato di ripartenza. Oggi va dato il merito alle curve di aver sostenuto la squadra fino alla fine. Da lunedì bisogna resettare, sapendo che c'è da combattere e conquistare la Champions".

SULLE VOCI SUL FUTURO -"Questo è il mio secondo anno a Napoli ed è un copia e incolla dell'anno scorso. Quello che mi dispiace è che spesso viene strumentalizzato ciò che dico. Quello che posso dire è che sono situazioni di cui meno si parla e meglio è, altrimenti si dà solo fiato alle trombe per chi non vuole bene di questa squadra. Ho letto articoli in cui si parla di dover svecchiare la rosa, con nomi e cognomi di chi sarebbe in uscita... è una mancanza di rispetto nei confronti di gente che comunque ha fatto sognare la città. Napoli è una piazza controversa: c'è chi aiuta e chi distrugge. Almeno quando siamo in casa nostra, cerchiamo di aiutarci invece di distruggerci da soli".

SUGLI ERRORI IN DIFESA -"Non addosserei le colpe alla difesa, perché si attacca in undici e si difende in undici. Oggi tutti non pervenuti, c'è stato un black out totale. Oggi è stata una giornata no, avremmo potuto attaccare per giorni e non avremmo mai fatto gol. Non c'era lucidità, non vedevamo gli spazi, siamo stati molto sporchi a livello qualitativo. Bisogna resettare e ripartire perché mancano cinque partite, perché bisogna assolutamente rientrare nei posti Champions".