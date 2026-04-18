Il suo contratto con il Delfino scade il 30 giugno, ma c'è un rinnovo automatico in caso la squadra rimanga nel campionato cadetto.

Federico Iezzi Collaboratore 18 aprile - 13:17

Che abbia contributo in maniera enorme a cambiare il Pescara, è indubbio. Lorenzo Insigne, da quando è tornato con il Delfino, è diventato il leader della squadra. Con lui gli abruzzesi non hanno fatto altro che inanellare risultati positivi e lui ha messo a segno quattro gol e due assist. Ma resta anche la prossima stagione? Lui chiarisce ai microfoni di Rete8: "Se ci salviamo rimango".

Insigne e il Pescara — Quando è arrivato, anzi è tornato, nella squadra che lo ha lanciato nella magica stagione di Zeman, questa (il Pescara), era praticamente certa di venire retrocessa in Serie C a fine stagione. Ma Insigne ci ha messo pochissimo a riconquistare i cuori dei tifosi e la guida della formazione. E la lotta per la salvezza, nel campionato cadetto, si è riaccesa: con lui in campo, il Pescara ha riconquistato punti e ora, seppur la situazione sia complessa (il Delfino è 19esimo a 32 punti), la speranza è viva.

C'è, però, una domanda che si pongono tutti i tifosi biancoazzurri, desiderosi di vederlo continuare a vestire la maglia del Pescara? Insigne rimane anche la prossima stagione? Il suo contratto scade il 30 giugno e l'apertura del mercato estivo si avvicina sempre di più.

L'ho promesso: se ci salviamo rimango — Oggi, ai microfoni della tv abruzzese Rete8, l'ex Napoli ha risposto alla fatidica domanda e ha chiarito la situazione. Lo ha fatto legando la sua permanenza nella compagine abruzzese a quella della stessa nella Serie B. "Ho dato una parola al presidente: se rimaniamo in Serie B c'è l'opzione automatica per il prossimo anno. Come ho sempre detto, Pescara per me è una seconda casa: io sto bene, mia moglie ed i miei figli stanno bene qui. Io poi ho un rapporto speciale con questa gente". L'attaccante, inoltre, si è detto fiducioso sulla salvezza e dal canto suo non intende arrendersi: "Penso che dobbiamo essere bravi sotto tutti i punti di vista. Quando sono arrivato la classifica ci condannava. La squadra ha lottato e ci ha sempre creduto. Dobbiamo crederci ancora di più. Posso promettere ai tifosi che in queste quattro partite ci impegneremo alla morte ".