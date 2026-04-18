derbyderbyderby calcio italiano Pescara, Insigne: “L’ho promesso al presidente, se rimaniamo in Serie B resto”

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Pescara, Insigne: “L’ho promesso al presidente, se rimaniamo in Serie B resto”

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Il suo contratto con il Delfino scade il 30 giugno, ma c'è un rinnovo automatico in caso la squadra rimanga nel campionato cadetto.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Che abbia contributo in maniera enorme a cambiare il Pescara, è indubbio. Lorenzo Insigne, da quando è tornato con il Delfino, è diventato il leader della squadra. Con lui gli abruzzesi non hanno fatto altro che inanellare risultati positivi e lui ha messo a segno quattro gol e due assist. Ma resta anche la prossima stagione? Lui chiarisce ai microfoni di Rete8: "Se ci salviamo rimango".

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Insigne e il Pescara

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Quando è arrivato, anzi è tornato, nella squadra che lo ha lanciato nella magica stagione di Zeman, questa (il Pescara), era praticamente certa di venire retrocessa in Serie C a fine stagione. Ma Insigne ci ha messo pochissimo a riconquistare i cuori dei tifosi e la guida della formazione. E la lotta per la salvezza, nel campionato cadetto, si è riaccesa: con lui in campo, il Pescara ha riconquistato punti e ora, seppur la situazione sia complessa (il Delfino è 19esimo a 32 punti), la speranza è viva.

C'è, però, una domanda che si pongono tutti i tifosi biancoazzurri, desiderosi di vederlo continuare a vestire la maglia del Pescara? Insigne rimane anche la prossima stagione? Il suo contratto scade il 30 giugno e l'apertura del mercato estivo si avvicina sempre di più.

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L'ho promesso: se ci salviamo rimango

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Oggi, ai microfoni della tv abruzzese Rete8, l'ex Napoli ha risposto alla fatidica domanda e ha chiarito la situazione. Lo ha fatto legando la sua permanenza nella compagine abruzzese a quella della stessa nella Serie B. "Ho dato una parola al presidente: se rimaniamo in Serie B c'è l'opzione automatica per il prossimo anno. Come ho sempre detto, Pescara per me è una seconda casa: io sto bene, mia moglie ed i miei figli stanno bene qui. Io poi ho un rapporto speciale con questa gente". L'attaccante, inoltre, si è detto fiducioso sulla salvezza e dal canto suo non intende arrendersi: "Penso che dobbiamo essere bravi sotto tutti i punti di vista. Quando sono arrivato la classifica ci condannava. La squadra ha lottato e ci ha sempre creduto. Dobbiamo crederci ancora di più. Posso promettere ai tifosi che in queste quattro partite ci impegneremo alla morte ".

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