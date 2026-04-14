A quattordici anni dalla tragica scomparsa di Morosini, il mondo del calcio si ferma ancora una volta per ricordare un ragazzo che ha affrontato le avversità della vita con una resilienza straordinaria.

Luigi Mereu 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 14:33)

Il 14 aprile del 2012 ci lasciò a soli 25 anni Piermario Morosini, all'epoca calciatore del Livorno con un passato nell'Udinese, nel Bologna e nelle giovanili dell'Atalanta tra le altre. Quel pomeriggio era in campo con il suo Livorno a Pescara per la 14^ giornata del campionato di Serie B, quando all'improvviso si è accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco, lasciando per sempre un vuoto incolmabile dentro chi lo ha conosciuto e chi ha vissuto in diretta quel momento.

Oggi, dopo 14 anni, viene ancora ricordato da tutti gli appassionati di calcio e commemorato dalle sue ex squadre, come prova di un ragazzo che nonostante la giovane età ha lasciato il segno ovunque sia andato.

Piermario Morosini, il ricordo di Livorno e Atalanta 14 anni dopo la scomparsa — Oggi l'Atalanta, squadra in cui Morosini è cresciuto calcisticamente nelle giovanili, ha ricordato così sul suo sito il suo ex giocatore: "Sono trascorsi quattordici anni, eppure sembra ieri: Piermario Morosini ci lasciava tragicamente il 14 aprile 2012, a Pescara. Il tempo passa veloce ma il suo ricordo continua a vivere in tutti noi. Con grande affetto, tutta l'Atalanta ricorda Piermario. Piermario è sempre con noi”.

Anche la lega Serie A ha ricordato il centrocampista bergamasco: "Addio a Piermario Morosini. Il calciatore si accascia a terra durante la gara del campionato di Serie B tra Pescara e Livorno, al minuto 31. Trasportato all’ospedale di Pescara, muore a causa di una rara malattia cardiaca, la cardiomiopatia aritmogena. A lui sono state intitolate la Gradinata dello Stadio Armando Picchi di Livorno, la Curva Sud del Gewiss Stadium e il settore ospiti dello Stadio Adriatico di Pescara. Vicenza e Livorno hanno ritirato la sua maglia numero 25”.

Il Livorno, invece, ha deciso di omaggiarlo con la fascia al braccio e con una maglia commemorativa che verrà indossata oggi in occasione della partita di Serie C contro il Pontedera.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

L'importanza dei controlli al cuore, specialmente in ambito sportivo, è diventata un tema centrale a seguito di tragedie come quella di Piermario Morosini. Spesso definiti salvavita silenziosi, questi esami sono l'unico strumento per identificare patologie asintomatiche che possono rivelarsi fatali sotto sforzo.