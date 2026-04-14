Il 14 aprile del 2012 ci lasciò a soli 25 anni Piermario Morosini, all'epoca calciatore del Livorno con un passato nell'Udinese, nel Bologna e nelle giovanili dell'Atalanta tra le altre. Quel pomeriggio era in campo con il suo Livorno a Pescara per la 14^ giornata del campionato di Serie B, quando all'improvviso si è accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco, lasciando per sempre un vuoto incolmabile dentro chi lo ha conosciuto e chi ha vissuto in diretta quel momento.
IL CORDOGLIO
Il 14 aprile ci lasciava Piermario Morosini: il ricordo delle sue ex squadre e della Serie A
Oggi, dopo 14 anni, viene ancora ricordato da tutti gli appassionati di calcio e commemorato dalle sue ex squadre, come prova di un ragazzo che nonostante la giovane età ha lasciato il segno ovunque sia andato.
Piermario Morosini, il ricordo di Livorno e Atalanta 14 anni dopo la scomparsa—
Oggi l'Atalanta, squadra in cui Morosini è cresciuto calcisticamente nelle giovanili, ha ricordato così sul suo sito il suo ex giocatore: "Sono trascorsi quattordici anni, eppure sembra ieri: Piermario Morosini ci lasciava tragicamente il 14 aprile 2012, a Pescara. Il tempo passa veloce ma il suo ricordo continua a vivere in tutti noi. Con grande affetto, tutta l'Atalanta ricorda Piermario. Piermario è sempre con noi”.
Anche la lega Serie A ha ricordato il centrocampista bergamasco: "Addio a Piermario Morosini. Il calciatore si accascia a terra durante la gara del campionato di Serie B tra Pescara e Livorno, al minuto 31. Trasportato all’ospedale di Pescara, muore a causa di una rara malattia cardiaca, la cardiomiopatia aritmogena. A lui sono state intitolate la Gradinata dello Stadio Armando Picchi di Livorno, la Curva Sud del Gewiss Stadium e il settore ospiti dello Stadio Adriatico di Pescara. Vicenza e Livorno hanno ritirato la sua maglia numero 25”.
Il Livorno, invece, ha deciso di omaggiarlo con la fascia al braccio e con una maglia commemorativa che verrà indossata oggi in occasione della partita di Serie C contro il Pontedera.
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L'importanza dei controlli al cuore, specialmente in ambito sportivo, è diventata un tema centrale a seguito di tragedie come quella di Piermario Morosini. Spesso definiti salvavita silenziosi, questi esami sono l'unico strumento per identificare patologie asintomatiche che possono rivelarsi fatali sotto sforzo.
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