Il nome di Lobotka è tornato a gravitare con forza nell’ambiente della Juventus, alimentando un filone di mercato che intreccia suggestioni tattiche e vecchi legami professionali con il tecnico toscano.

Luigi Mereu 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 13:02)

Luciano Spalletti, fresco di rinnovo con la Juventus, ha già iniziato la ricerca del nuovo centrocampista in vista della prossima stagione. Il tecnico ex Inter, Roma e Napoli, che ha già plasmato Lobotka rendendolo il perno del suo Napoli campione d'Italia nel 2023, vorrebbe ritrovare il suo regista per aggiungere esperienza, qualità e personalità al centrocampo bianconero.

Ma come riportano vari rumors da Torino, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis non sembra intenzionato a rinforzare una storica rivale come la Juventus, specialmente privandosi di un titolare insostituibile sotto la gestione di Antonio Conte. Con la maglia del Napoli ha racimolato in totale 233 presenze e 3 gol in tutte le competizioni, confermandosi come uno dei centrocampisti più forti ed eleganti della Serie A.

Lobotka alla Juve, i numeri dello slovacco e i dettagli sulle cifre — Quest'anno Stanislav Lobotka ha collezionato 26 presenze segnando 1 gol e fornendo 1 assist, spiccando soprattutto nella gestione del pallone e risultando fondamentale nella scelta dei tempi per il suo Napoli. Nelle ultime tre stagioni è stato il giocatore di movimento più utilizzato, con una media superiore ai 3000 minuti a stagione tra tutte le competizioni e con il Napoli ha conquistato 2 Scudetti, 1 Coppa Italia e la recente Supercoppa Italiana.

Il centrocampista andrà in scadenza nel 2027, e nel suo contratto è presente una clausola da 27 milioni di euro ma che è valida solo per l'estero, costringendo la Juve a trattare direttamente con il presidente azzurro, ricordando le precedenti trattative tra Juventus e Napoli. Ad esempio, nonostante l'accordo tra Cristiano Giuntoli e la Juventus fosse raggiunto da mesi dopo la vittoria dello scudetto, De Laurentiis ha trattenuto il Direttore Sportivo fino all'ultimo giorno in cui gli era possibile farlo, liberandolo solo dopo una lunga e logorante mediazione diplomatica che ha rischiato di compromettere l'inizio della stagione bianconera.

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Alla luce di questi precedenti, un eventuale affare per lo slovacco richiederebbe un'apertura diplomatica senza precedenti o una cifra tale da convincere Aurelio De Laurentiis a superare il tabù delle cessioni a Torino sponda bianconera.