I due hanno lavorato insieme alla Juventus durante la stagione 2019/2020, conclusa con la vittoria dello Scudetto e le finali perse di Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Jacopo del Monaco 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 11:52)

La trentaduesima giornata della Serie A ha trovato la sua conclusione con la partita tra la Fiorentina di Vanoli e la Lazio di Sarri. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro ieri presso lo Stadio Artemio Franchi e la Viola ha vinto 1-0 grazie alla rete di Robin Gosens. Al termine dell'incontro, l'allenatore biancoceleste ha rilasciato diverse dichiarazioni durante la conferenza stampa e, tra queste, trova spazio anche un commento sulle parole rilasciate da Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina con cui Sarri ha lavorato alla Juventus nella stagione 2019/2020.

Fiorentina-Lazio, Sarri: "Parole di Paratici? Mi ha fatto piacere sentirle" — Sarri ha allenato la Juve durante la stagione temporaneamente interrotta dalla pandemia di Covid-19. Pochi mesi prima del lockdown, i bianconeri avevano perso la finale di Supercoppa Italiana contro la Lazio, mentre durante l'estate in cui il calcio è tornato in scena Sarri ha vinto lo Scudetto, il nono consecutivo per la Juve, e perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Prima del match di ieri, ai microfoni di DAZN Paratici ha parlato così di Sarri: "Non l'ho incrociato ma lo vedrò volentieri. Come ho già detto nei giorni scorsi, lui è stato alla Juve per una sola stagione e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo. Io considero il suo bilancio in bianconero eccezionale perché, ricordiamo, che ha vinto lo Scudetto e perso le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana".

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Dopo la sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, a Sarri hanno chiesto un'opinione sulle parole del suo ex direttore sportivo. La dichiarazione del tecnico della Lazio è stata la seguente: "Durante l'ultimo periodo alla Juve i rapporti erano più tesi, ma mi fanno piacere le sue parole. Lo Scudetto che ho vinto io è stato sottovalutato perché su diceva che fosse dovuto, ma in realtà si trattava di una squadra che era arrivata alla fine di un ciclo".