Continuano ad aumentare, i taccuini dei migliori club europei con il nome di Palestra in cima alla lista

Federico Grimaldi 19 aprile - 10:25

Gli occhi di tutta Europa addosso: sarà un'estate frenetica per Palestra. Il giovane esterno italiano ha stupito in questa stagione: è stato - per rendimento - uno dei migliori di tutta la Serie A. Ad impressionare è stata la facilità nella giocata, nel dribbling e nella velocità: tutte caratteristiche che lo hanno reso apetibile in giro per il mondo. Su di lui, non è un mistero che ci sia l'Inter. Ma non è l'unica: infatti, dopo City e Arsenal, gli occhi arrivano direttamente dalla Spagna; c'è il Barcellona che lo ha messo nel mirino per il mercato estivo. Come riporta Mundo Deportivo, i blaugrana sono alla ricerca di un potenziale sostituto di Baldé e hanno già mandato un osservato ad assistere ad una partita di Palestra. Il futuro del giovane è roseo. E l'Atalanta è pronta a mettersi seduta al tavolo e a far iniziare una vera e propria asta per il classe 2005.

Palestra, una stagione da sogno: il Barcellona è pronto a fare follie — Il Barcellona sta pianificando il futuro. Ed è risaputo che non hanno problemi con i giovani: hanno basato gli ultimi anni sulla forza, freschezza e talento dei ragazzi della Cantera; Yamal, Gavi e Pedri sono solo gli ultimi esempi di un elenco lunghissimo. Da tradizione, quindi, si guarda solo alla carta d'identità. E a quei giocatori in grado di far fare il salto di qualità. E Palestra potrebbe fare al caso dei blaugrana. Fisico, velocità e potenza: Palestra ha tutte le caratteristiche per prendersi anche la fascia del Barca e stupire la Spagna. Certo, la concorrenza è tanta. Non ci sono solo squadre italiane - come Inter e Juve - ma anche inglesi: il City e l'Arsenal su tutte.

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Ma il club catalano vuole battere tutti sul tempo: non vuole farsi sfuggire la possibilità di mettere le mani su uno dei migliori talenti del panorama globale. L'osservatore inviato in Italia ne è la prova. Naturalmente, gli occhi non sono andati solo su di lui: ci sono anche Cambiaso e Bastoni nel mirino del Barcellona. Yamal e compagni, quindi, potrebbero avere un incremento importante delle quote italiane all'interno della squadra. Rimane da scoprire se arriveranno tutti e 3, o magari solo uno. Il mercato non è ancora iniziato, ma si prevede un estate bollente.