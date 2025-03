Non solo Koopmeiners, da Vieri a Prandelli: i doppi ex di Juventus-Atalanta

Juventus-Atalanta: non solo Koopmeiners, da Vieri a Prandelli, sono diversi i giocatori che in passato hanno indossato sia la maglia bianconera, sia quella degli orobici

Juventus-Atalanta chiuderà il programma domenicale di Serie A (calcio d'inizio ore 20:45). Le due squadre si giocano una chance importante per rimanere in scia ad Inter e Napoli nella corsa allo scudetto. A rendere ancor più speciale il confronto tra la squadra di Thiago Motta e quella di Gasperini, è la lunga lista di doppi ex che in passato hanno indossato le maglie di entrambe le squadre. Koopmeiners è solo l'ultimo di una tradizione che dura da oltre vent'anni.