I bianconeri trionfano con una prestazione: niente da fare per i rossoblu che crollano all'Allianz Stadium

Carmine Panarella 19 aprile - 23:23

La Juventus supera il Bologna per 2-0 al termine di una gara gestita con grande solidità e lucidità nei momenti chiave. I bianconeri indirizzano subito il match con la rete di Jonathan David al 2’, per poi chiuderlo nella ripresa con Marcus Thuram al 57’, al termine di una prestazione complessivamente più concreta rispetto agli avversari. Per comprendere al meglio come è maturata la vittoria convincente degli uomini guidati da Spalletti, è possibile analizzare le statistiche della partita. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Possesso palla e costruzione del gioco — Il dato sul possesso palla (55% Juventus, 45% Bologna) racconta di una partita equilibrata nella gestione del pallone, ma con i bianconeri più lucidi nel trasformare il controllo in azioni concrete. I 487 passaggi completati dalla Juventus contro i 399 del Bologna evidenziano una manovra più continua e pulita, capace di consolidarsi nella metà campo avversaria senza però risultare sterile. Il Bologna ha provato a restare dentro la partita con un palleggio meno insistito ma comunque ordinato, senza riuscire però a dare continuità offensiva.

Produzione offensiva e pericolosità — La differenza emerge soprattutto nella capacità di creare occasioni: la Juventus chiude con 14 tiri totali contro i 7 del Bologna e soprattutto con 3 grandi occasioni contro 1. Anche il dato degli xG (1.10 contro 0.54) conferma come le opportunità costruite dai bianconeri siano state mediamente più pericolose. Il Bologna ha faticato a rendersi davvero incisivo negli ultimi metri, producendo troppo poco per impensierire seriamente la retroguardia avversaria.

Fase difensiva e interventi dei portieri — Dal punto di vista difensivo, la Juventus ha concesso pochissimo, obbligando il proprio portiere a un solo intervento (1 parata). Dall’altra parte, il Bologna ha dovuto lavorare di più tra i pali (2 parate), segnale di una pressione costante subita soprattutto nelle fasi centrali del match. I contrasti (14 Juventus, 13 Bologna) raccontano invece una sfida equilibrata sul piano dell’intensità, ma con i bianconeri più efficaci nel recupero del pallone nelle zone chiave.

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Episodi e palle inattive — Anche sui calci d’angolo la Juventus si dimostra più propositiva (6 a 1), sfruttando meglio le situazioni da fermo per mantenere alta la pressione. Il Bologna, invece, ha beneficiato di un numero maggiore di calci di punizione (10 contro 5), segno di una partita più spezzettata per via dei falli subiti. Proprio i falli (10 Juventus, 5 Bologna) evidenziano un approccio più aggressivo dei bianconeri, utile però a interrompere sul nascere le azioni avversarie.

Disciplina e gestione della gara — Sul piano disciplinare la gara resta sotto controllo, con un solo cartellino giallo per la Juventus e nessuno per il Bologna. Un dato che riflette una partita gestita senza eccessi, ma con la Juventus sempre in controllo del ritmo e degli episodi.

Nel complesso, il 2-0 finale è lo specchio di una gara in cui la Juventus ha saputo essere più cinica, più organizzata e soprattutto più pericolosa nelle situazioni che contano, lasciando al Bologna solo spazi limitati e poche reali possibilità di rientrare in partita. La Juventus così mette un piede e mezzo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, mentre il Bologna si prepara a rinunciare alla partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365