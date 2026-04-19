derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, un pareggio amaro. Giampaolo: “Oggi abbiamo fatto il massimo. Percepisco preoccupazione”

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Cremonese, un pareggio amaro. Giampaolo: “Oggi abbiamo fatto il massimo. Percepisco preoccupazione”

Il tecnico dei grigiorossi ha elogiato la prestazione della sua squadra con un po' di amaro in bocca per il gol annullato
Mattia Celio
Mattia Celio Redattore 

Cremonese Giampaolo

Un pareggio che non serva a molto per la Cremonese. Lo 0-0 contro il Torino ha permesso ai grigiorossi di uscire temporaneamente dalla zona retrocessione in attesa del Lecce, impegnato domani contro la Fiorentina. Un pareggio arrivato, però, non senza polemiche. I padroni di casa, infatti, si sono visti annullare una rete, realizzata da Baschirotto, per un fallo molto dubbio. Sulla prestazione e sull'episodio chiave è intervenuto il tecnico dei lombardi Marco Giampaolo.

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