Un pareggio che non serva a molto per la Cremonese. Lo 0-0 contro il Torino ha permesso ai grigiorossi di uscire temporaneamente dalla zona retrocessione in attesa del Lecce, impegnato domani contro la Fiorentina. Un pareggio arrivato, però, non senza polemiche. I padroni di casa, infatti, si sono visti annullare una rete, realizzata da Baschirotto, per un fallo molto dubbio. Sulla prestazione e sull'episodio chiave è intervenuto il tecnico dei lombardi Marco Giampaolo.