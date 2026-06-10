Questa sarà un'estate molto calda in casa Real Madrid. La nomina di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è solo il primo passo del tanto lavoro che attende Florentino Perez, da poco confermato alla presidenza del club. Ci sono due recenti stagioni senza trofei da riscattare e dunque bisognerà dare allo Special One un organico all'altezza del compito. Di questo organico ci si domanda se ne farà parte Vinicius jr, ma il brasiliano ha già preso la sua decisione.

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Real Madrid, Vinicius ha deciso il suo futuro: rinnovo o via a parametro zero

🇧🇷 | The New York Times has voted Brazil’s kit as the 2nd most beautiful at the 2026 World Cup pic.twitter.com/QHdX2rbZID — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) June 9, 2026

sta probabilmente vivendo il momento più difficile della sua carriera. Finito nel mirino della tifoseria deldopo le due ultime stagioni opache, il classe 2000 al momento è impegnato con il suoormai prossimo al debutto nel Mondiale 2026. Un'opportunità per togliersi una grande soddisfazione personale. E dopo il Mondiale cosa succederà?

Il 26 enne ha il contratto in scadenza il 30 giugno dell'anno prossimo. Dopo le prime proposte di rinnovo, negli ultimi mesi la situazione ha subìto una brusca frenata e il tema non è stato più toccato. Tuttavia, il giocatore brasiliano ha già preso la sua decisione sulla faccenda. Come riporta AS, il numero 7 dei blancos ha intenzione di restare a Madrid almeno fino alla fine della prossima stagione.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 15 APRILE: Josip Stanisic del Bayern Monaco e Vinicius Junior del Real Madrid inseguono il pallone durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Bayern Monaco e Real Madrid CF alla Football Arena di Monaco il 15 aprile 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

La sua intenzione è quella di continuare a vestire la maglia del Real Madrid ma, come accennato, da tempo non si parla di rinnovo con il suo procuratore. Proprio per questo, l'attaccante ha deciso che se alla fine non si dovesse arrivare ad un accordo lascerà i blancos a parametro zero. Dunque, la sua presenze in LaLiga, almeno per la prossima annata, è garantita. Poi si vedrà.

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