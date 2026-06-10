Dopo la delusione in Spagna, Vedat Muriqi riparte dalla Turchia. Il centravanti kosovaro, dopo aver versato fiumi di lacrime con il Maiorca per la retrocessione in Liga, saluta Palma di Maiorca e si prepara a vestire, o per meglio dire, rivestire la maglia del Fenerbahce. Dopo ben sei stagioni, il Pirata torna a casa, nel campionato che per primo ha lanciato la sua carriera.

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Muriqi torna al Fenerbahce

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Yağız Sabuncuoğlu, come anche confermato da Fabrizio Romano, è tutto pronto per il ritorno indi. Il grande obiettivo del nuovo presidente del club di, Aziz Yıldırım, ha trovato l'accordo con iled entro la prossima settimana il giocatore svolgerà le visite mediche.

MAIORCA, SPAGNA - 4 APRILE: Vedat Muriqi del RCD Mallorca festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Mallorca e Real Madrid CF allo stadio Daredevil Son Moix il 4 aprile 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Sempre secondo Yağız Sabuncuoğlu, il Fenerbahce pagherà in tre anni l’indennizzo di 15 milioni di euro per Vedat Muriqi e nell'accordo sarebbe stata aggiunta anche una clausola del 10% sulla futura rivendita del centravanti kosovaro con cittadinanza albanese.

🚨🇳🇴 Juventus is offering €22M for Sorloth, while Atletico Madrid is asking for €40M. @diarioas pic.twitter.com/qzvEZXsfWr — Juventus Xtra (@juven_xtra) June 9, 2026

La grande stagione di Vedat Muriqi

L'ex calciatore dellanonostante l'amarezza della retrocessione del, lascerà la Spagna al termine di un'annata di altissimo livello. Al termine della stagione 2025-26,ha infatti registrato: 23 reti e un assist in 37 presenze in campionato. Numeri che, oltre agli applausi dei tifosi del club di, sono valsi il quinto posto nella classifica finale della Scarpa d'oro.

Dopo Harry Kane (primo a 72 punti), Erling Haaland (secondo a 54 punti), Kylian Mbappe (terzo a 50 punti) e Dion Beljo (quarto a 46,5 punti) figura proprio il nome dell'attaccante classe '94 con ben 46 punti. Una stagione di altissimo livello che, sicuramente, Muriqi vorrà replicare al suo ritorno in Turchia.

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