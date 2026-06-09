La Spagna domina prima del debutto mondiale. Se il pareggio contro l'Iraq aveva certamente lasciato tutti sorpresi, seppur si trattasse di una sfida amichevole per testare le seconde linee, le Furie Rosse contro il Perù non sbagliano rifilando un 3-1 che conferisce fiducia e carattere alla squadra di de la Fuente.

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La Spagna domina il Perù

Al Cuauhtémoc di, la squadra campione d'Europa in carica torna a vincere ma, soprattutto, a dominare. Dopo il pareggio contro la nazionale irachena, match all'interno del qualeaveva deciso di impiegare tante seconde linee in attesa di trovare la soluzione giusta per i cinque slot a disposizione ai, lastavolta non sbaglia e contro ildecide di scendere in campo con la maggior parte dei titolari. Spazio, dunque, a giocatori come

TBILISI, GEORGIA - 15 NOVEMBRE: Mikel Oyarzabal della Spagna gesticola mentre festeggia il suo gol durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Georgia e Spagna alla Dinamo Arena il 15 novembre 2025 a Tbilisi, Georgia. (Foto di Levan Verdzeuli/Getty Images)

Il risultato è un convincente 3-1 grazie alle reti di Oyarzabal e Pedri nel primo tempo, e un autogol di Gallese nella seconda frazione. Velez accorcia le distanze per il Perù al 66' minuto ma non basta. La Spagna chiude la sessione di amichevoli pre-Mondiali con un successo e inizia così la caccia al titolo mondiale.

🇪🇸Spain sign off from their World Cup preparations with a 3-1 win over Peru and extend their unbeaten run to 30 matches.



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La macchina di de la Fuente

L'attesa per l'inizio delcresce a dismisura col passare dei giorni ma, tra le favorite, trova sicuramente posto la nazionale spagnola. Forti della vittoria dell'nella finale contro l', proprio come nel biennio 2008-2010, lecercano la doppia gloria consecutiva, tuttavia, arrivare in fondo ai campionati mondiali con la pressione che, come dichiarato dain una precedente intervista, ora inizia certamente a farsi sempre più grande (specialmente dopo la vittoria del titolo europeo) non sarà semplice.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: L'allenatore della nazionale spagnola Luis de la Fuente osserva la partita prima dell'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE di Barcellona, Spagna, il 31 marzo 2026. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La Spagna di de la Fuente è un'autentica macchina: solo una sconfitta in gare ufficiali (peraltro ai rigori in Nations League contro il Portogallo) negli ultimi tre anni. Un dato che attesta il grande momento della Roja capace di distinguersi su tutti i campi del mondo grazie al suo incredibile gioco offensivo (2.8 gol di media a partita secondo Footystats), un principio di pressing altissimo (molte volte si vede pressare anche il portiere avversario), una grande fase di riaggressione del pallone e una qualità che certamente fa gola a tante nazionali.

Per quanto concerne l'identità di gioco, il 4-3-3 di de la Fuente si concentra molto sul palleggio e la presa di posizione dei mezzi spazzi per poi innescare le frecce, Nico Williams e Lamine Yamal, creando superiorità numerica e attaccando la profondità. Insomma, alle Furie Rosse non manca nulla in termini di squadra sarà, però, importante tenere alta la concentrazione e non farsi schiacciare dalla pressione. Di questo, in particolare, ne ha parlato il ct Luis de la Fuente dopo l'ultima amichevole contro il Perù.

"A centrocampo abbiamo i sei migliori giocatori al mondo"

Intervistato dopo la partita contro il, il commissario tecnico spagnolo ha parlato della condizione della nazionale in vista dell'inizio del: "Siamo soddisfatti di tutto ciò che abbiamo fatto. I giocatori sono in buone condizioni; non ci sono stati infortuni. Analizzeremo ulteriormente diverse situazioni nei prossimi giorni. Sono molto contento della prestazione che ci hanno offerto".

Riguardo la possibilità di lasciar fuori Raya dall'undici titolare al Mondiale, ha spiegato: "La decisione (tra Raya e Unai Simon, ndr) è stata presa prima di questa partita. So esattamente chi giocherà titolare in porta, a meno che non cambi qualcosa". Continuando sui giocatori con problemi fisici alle spalle: "Rodri sta già benissimo. Per vari motivi, gli abbiamo concesso solo un'ora di gioco, ma ora sta bene. Anche Merino sta gradualmente riprendendo il ritmo partita. Credo che tutti saranno in forma e voglio trasmettere un senso di tranquillità. Tutti sono in perfette condizioni e saranno disponibili per la prima partita, compresi Nico, Lamine e Víctor, che si sono allenati duramente a Chattanooga".

🎙️ "We're very pleased. The players arrived in good shape and at a very high level."



➡️ "We still have a week of preparation ahead of us, but I'm very happy with the team's performance."



🗣️ Luis de la Fuente, Spain head coach#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1tIpBfpHNE — Spanish Football (@SpainIsFootball) June 9, 2026

Successivamente, l'allenatore delle Furie Rosse ha parlato del centrocampo e della profondità della rosa: "Dani Olmo? In quel ruolo è uno dei migliori giocatori al mondo. Abbiamo Fabián Ruiz, Pedri, Merino, e Dani Olmo è in una forma fantastica e abbiamo la possibilità di schierarlo sull'ala. Avrà sicuramente la sua occasione. Penso che a centrocampo abbiamo i sei migliori giocatori al mondo. Pedri è uno dei migliori al mondo, se non il migliore. Ma la squadra ha bisogno di Pedri tanto quanto Pedri ha bisogno della squadra".

L'allenatore ha poi chiuso l'intervista parlando della corsa al titolo mondiale: "Essere considerati tra i favoriti, tra i possibili contendenti, non garantisce nulla. Siamo una squadra che ha fiducia nelle proprie capacità e nel proprio stile di gioco. Crediamo che questo sistema funzioni bene per noi, ma siamo anche abbastanza umili da sapere che chiunque può batterci".

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