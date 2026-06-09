Dopo aver perso l'amichevole contro la Costa d'Avorio, la selezione allenata da Didier Deschamps si riscatta e batte i nordirlandesi
Nella giornata di ieri, diverse Nazionali sono scese in campo e tra queste figurano anche la Francia e l'Irlanda del Nord. Le due selezioni europee, infatti, si sono affrontate in occasione di una partita amichevole. I francesi, nei prossimi giorni, saranno di scena nel Mondiale che inizierà l'11 giugno e rientrano tra i favoriti per la vittoria finale. La loro potenza offensiva è tra le migliori al mondo e ieri uno di loro, vale a dire Michael Olise, l'ha dimostrato mettendo a segno una tripletta.
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La Francia batte l'Irlanda del Nord grazie alla tripletta di OliseSoltanto pochi giorni fa, per la precisione il 4 giugno, la Francia che ha come commissario tecnico Didier Deschamps ha perso 1-2 contro la Costa d'Avorio, altra selezione che prenderà parte al Mondiali. In quell'occasione, il commissario tecnico dei francesi ha optato per un 4-1-4-1 facendo giocare pochi titolari in modo tale da dare più spazio a calciatori che vengono utilizzati meno. Contro la selezione africana, gli unici titolare che non hanno giocato sono stati Ousmane Dembélé, Desire Doué e William Saliba. Il discorso cambia, invece, con la partita di ieri sera contro l'Irlanda del Nord guidata da Michael O'Neill.
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Al minuto 64' l'Irlanda del Nord segna con Patrick Kelly, ma dieci minuti dopo arriva il terzo gol di Olise, che mette la palla in porta dalla distanza con assist del terzino del Chelsea Malo Gusto. La Francia, che nel Girone I se la dovrà vedere con Norvegia, Senegal ed Iraq, arriva alla massima competizione intercontinentale con una sconfitta ed una vittoria ma, cosa molto importante, con un attacco che farà tremare le difese avversarie.
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