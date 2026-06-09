Nella giornata di ieri, diverse Nazionali sono scese in campo e tra queste figurano anche la Francia e l'Irlanda del Nord. Le due selezioni europee, infatti, si sono affrontate in occasione di una partita amichevole. I francesi, nei prossimi giorni, saranno di scena nel Mondiale che inizierà l'11 giugno e rientrano tra i favoriti per la vittoria finale. La loro potenza offensiva è tra le migliori al mondo e ieri uno di loro, vale a dire Michael Olise, l'ha dimostrato mettendo a segno una tripletta.

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La Francia batte l'Irlanda del Nord grazie alla tripletta di Olise

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Soltanto pochi giorni fa, per la precisione il, la Francia che ha come commissario tecnicoha persocontro la, altra selezione che prenderà parte al Mondiali. In quell'occasione, il commissario tecnico dei francesi ha optato per unfacendo giocare pochi titolari in modo tale da dare più spazio a calciatori che vengono utilizzati meno. Contro la selezione africana, gli unici titolare che non hanno giocato sono stati Ousmane Dembélé, Desire Doué e William Saliba. Il discorso cambia, invece, con la partita di ieri sera contro l'Irlanda del Nord guidata daDeschamps sceglie di schierare la formazione titolare, vale a dire ilcomposto dai seguenti giocatori: Maignan in porta; difesa con Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouameni e Rabiot a centrocampo; Olise, Dembélé e Doué dietro a Mbappé unica punta. L'amichevole contro i nordirlandesi si sblocca al minuto 43 con rete di Olise a pochi passi dalla porta. Il calciatore delsi ripete anche al 49' con un gol di sinistro.

Parigi, Francia - 13 novembre 2025: Michael Olise della Francia corre col pallone durante la partita della qualificazione ai Mondiali tra Francia ed Ucraina al Parc des Princes (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Al minuto 64' l'Irlanda del Nord segna con Patrick Kelly, ma dieci minuti dopo arriva il terzo gol di Olise, che mette la palla in porta dalla distanza con assist del terzino del Chelsea Malo Gusto. La Francia, che nel Girone I se la dovrà vedere con Norvegia, Senegal ed Iraq, arriva alla massima competizione intercontinentale con una sconfitta ed una vittoria ma, cosa molto importante, con un attacco che farà tremare le difese avversarie.

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