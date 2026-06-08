La 23^edizione dei Mondiali è ormai alle porte. Questo giovedì 11 giugno prenderà ufficialmente il via la Coppa del Mondo 2026, in programma in USA, Messico e Stati Uniti. La squadra detentrice della Coppa è l'Argentina di Lionel Messi, arrivato al suo sesto Mondiale, dopo la vittoria contro la Francia nella spettacolare finale in Qatar nel 2022. Proprio il capitano argentino risulta essere il giocatore più influente di tutta la storia del torneo. Questo in base ad una speciale classifica stilata dalla piattaforma Transfermarkt. Ecco quale.

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Mondiali, Messi giocatore più decisivo, CR7 lontano: ecco la speciale classifica

A tre giorni dall'inizio dei

Mondiali

del 2026, e considerando le 22 edizioni precedenti del torneo calcistico più importante al mondo, la piattaforma Transfermarkt ha recentemente stilato una lista dei giocatori più influenti. Stiamo parlando di coloro che hanno dato il contributo più diretto ai gol, includendo sia i gol segnati che gli assist, nella storia quasi centenaria della Coppa del Mondo.

FIFA president Gianni Infantino taking a corner…



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Questa speciale classifica vede al comando, neanche a dirlo, Lionel Messi. Arrivato al suo sesto mondiale in carriera e campione del mondo in carica, il 10 di Rosario si trova al vertice con un ampio margine, ma con un solo contributo in più rispetto a un gruppo di quattro leggende della Coppa del Mondo, e ha anche disputato più partite nel torneo di qualsiasi altro giocatore nella storia.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina bacia il trofeo di vincitore della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 mentre tiene in mano il premio Scarpa d'Oro adidas dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il suo eterno rivale, ovvero Cristiano Ronaldo, anche lui giunto alla sesta partecipazione (come anche Guillermo Ochoa) non rientra neanche nella top 10: in 22 partite disputate ha totalizzato 10 partecipazioni a gol con otto tiri in porta e due assist. Come accennato, Lionel Messi comanda questa classifica con 21 partecipazioni alle reti (13 gol e 8 assist) in 26 partite. Dietro di lui la leggenda Gerd Muller con una partecipazione in meno (14 reti e 6 assist) ma in sole 13 partite. A pari merito con il tedesco troviamo l'altra leggenda del calcio, ovvero Pelè (12 reti e 8 assist) in 14 presenze.

La TOP 10 dei giocatori più decisivi del Mondiale

1 Lionel Messi - 21 partecipazioni alle reti (13 gol e 8 assist) in 26 partite

2 Gerd Muller - 20 partecipazioni (14 reti e 6 assist) in 13 partite

3 Pelé - 20 partecipazioni (12 reti e 8 assist) in 14 partite

4 Ronaldo "Il Fenomeno" - 20 partecipazioni (15 gol e 5 assist) in 19 partite

5 Miroslav Klose - 20 partecipazioni (16 gol e 4 assist) in 24 partite *

6 Grzegorz Lato - 17 partecipazioni (10 gol e 7 assist) in 20 partite

7 Uwe Seelers - 17 partecipazioni (9 gol e 8 assist) in 21 partite

8 Thomas Muller - 16 partecipazioni (10 gol e 6 assist) in 14 partite

9 Diego Maradona - 16 partecipazioni (8 gol e 8 assist) in 21 partite

10 Kylian Mbappé - 15 partecipazioni (12 gol e 3 assist) in 14 partite

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