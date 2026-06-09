Mbappé non segna da diverse partite con la Francia, ma l'allarme non sembra preoccupare né lui né Didier Deschamps. Dopo l'amichevole vinta contro l'Irlanda del Nord, il commissario tecnico francese ha svelato un curioso retroscena legato all'attaccante del Real Madrid. Nonostante le numerose occasioni create nelle ultime uscite della nazionale, il fuoriclasse francese non è riuscito a trovare la via della rete e resta ancora a un passo dal record assoluto di Olivier Giroud. Una situazione che potrebbe infastidire molti attaccanti, ma non Mbappé. Secondo quanto raccontato da Deschamps, il numero 10 avrebbe affrontato la questione con ironia e serenità, spiegando di voler conservare i suoi gol per il palcoscenico più importante: il Mondiale ormai alle porte.

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Deschamps svela il retroscena su Mbappé: “Non è preoccupato”

Laarriva aicon grandi ambizioni e con unche, nonostante il digiuno nelle ultime amichevoli, resta il principale punto di riferimento offensivo della squadra. Dopo il successo per 3-1 contro l'Irlanda del Nord, Didier Deschamps ha raccontato un curioso scambio di battute avuto con il suo attaccante. "È vero che ha avuto diverse occasioni per segnare e non è stato abbastanza cinico. Tuttavia, ho parlato con lui e mi ha detto che sta risparmiando i gol per i Mondiali, quindi penso che vada bene così", ha spiegato il commissario. Un messaggio che fotografa perfettamente lo stato d'animo di Mbappé. Nelle ultime uscite della nazionale il fuoriclasse del Real Madrid ha creato tanto, ma non è riuscito a trasformare le occasioni in gol.

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé della Francia osserva la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parco dei Principi il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Contro l'Irlanda del Nord si è visto annullare una rete e ha sprecato altre opportunità importanti, mentre il protagonista assoluto della serata è stato Michael Olise, autore di una tripletta. Il Mondiale rappresenta però il vero obiettivo del numero 10 francese. Oltre a guidare la Francia nella corsa verso il terzo titolo della sua storia, Mbappé è a caccia di record prestigiosi. Con 56 reti in nazionale è a un solo gol dal primato detenuto da Olivier Giroud. Ma non solo. In Coppa del Mondo ha già segnato 12 gol e punta il record assoluto di Miroslav Klose, fermo a quota 16. Numeri che rendono chiaro un concetto: il vero Mbappé vuole presentarsi nel momento che conta davvero.

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