Le parole della dirigenza del Ravenna su Ronaldinho, dopo l'uscita della notizia che ha infiammato i social, sono inequivocabili
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La notizia principale di calciomercato delle ultime ore ha riguardato il possibile trasferimento di Ronaldinho al Ravenna, squadra di Serie C. Le prime indiscrezioni sono arrivate dagli Stati Uniti e indicavano un clamoroso ritorno al calcio giocato per il brasiliano, attualmente quarantaseienne. Queste prime voci sembravano trovare fondamento in alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente del club romagnolo, Ignazio Cipriani, e dallo stesso ex giocatore. La prospettiva iniziale era quella di un impiego diretto in campo durante la prossima stagione sportiva.
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Ronaldinho-Ravenna, le novità sull'accordoTuttavia, già nelle ore successive alla diffusione di questa notizia, i contorni dell'operazione sono diventati più chiari e ridimensionati rispetto agli entusiasmi iniziali. È emersa l'ipotesi che si trattasse principalmente di un'operazione di marketing e che Ronaldinho potesse entrare a far parte della società nel ruolo di azionista. Il suo viaggio in Italia e il suo arrivo a Ravenna sarebbero stati previsti esclusivamente per la partecipazione a un singolo evento societario, allontanando in modo definitivo l'idea di vederlo giocare le partite di Serie C.
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Nonostante questo forte legame personale e professionale, la conclusione del dirigente è stata inequivocabile: nessuna avventura sportiva in campo per Dinho nel campionato italiano.
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