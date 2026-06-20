Le parole della dirigenza del Ravenna su Ronaldinho, dopo l'uscita della notizia che ha infiammato i social, sono inequivocabili

Samuele Dello Monaco
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La notizia principale di calciomercato delle ultime ore ha riguardato il possibile trasferimento di Ronaldinho al Ravenna, squadra di Serie C. Le prime indiscrezioni sono arrivate dagli Stati Uniti e indicavano un clamoroso ritorno al calcio giocato per il brasiliano, attualmente quarantaseienne. Queste prime voci sembravano trovare fondamento in alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente del club romagnolo, Ignazio Cipriani, e dallo stesso ex giocatore. La prospettiva iniziale era quella di un impiego diretto in campo durante la prossima stagione sportiva.

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Ronaldinho-Ravenna, le novità sull'accordo

Tuttavia, già nelle ore successive alla diffusione di questa notizia, i contorni dell'operazione sono diventati più chiari e ridimensionati rispetto agli entusiasmi iniziali. È emersa l'ipotesi che si trattasse principalmente di un'operazione di marketing e che Ronaldinho potesse entrare a far parte della società nel ruolo di azionista. Il suo viaggio in Italia e il suo arrivo a Ravenna sarebbero stati previsti esclusivamente per la partecipazione a un singolo evento societario, allontanando in modo definitivo l'idea di vederlo giocare le partite di Serie C.
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Per fare chiarezza sulla situazione ed evitare malintesi con la tifoseria, è intervenuto ufficialmente Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna. Parlando ai microfoni dell'agenzia di stampa ANSA, il dirigente ha smentito in maniera categorica la possibilità che il brasiliano giochi partite ufficiali con il club emiliano: "Ronaldinho farà un evento di marketing con noi ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi”.

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RIO DE JANEIRO, BRASILE - 26 MAGGIO: Ronaldinho Gaúcho dell'União sorride durante la partita "Futebol Solidário" (Calcio Solidale) al Maracanã Stadium il 26 maggio 2024 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Nonostante questo forte legame personale e professionale, la conclusione del dirigente è stata inequivocabile: nessuna avventura sportiva in campo per Dinho nel campionato italiano.

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