La notizia principale di calciomercato delle ultime ore ha riguardato il possibile trasferimento di Ronaldinho al Ravenna, squadra di Serie C. Le prime indiscrezioni sono arrivate dagli Stati Uniti e indicavano un clamoroso ritorno al calcio giocato per il brasiliano, attualmente quarantaseienne. Queste prime voci sembravano trovare fondamento in alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente del club romagnolo, Ignazio Cipriani, e dallo stesso ex giocatore. La prospettiva iniziale era quella di un impiego diretto in campo durante la prossima stagione sportiva.

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Ronaldinho-Ravenna, le novità sull'accordo

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Tuttavia, già nelle ore successive alla diffusione di questa notizia, i contorni dell'operazione sono diventati più chiari e ridimensionati rispetto agli entusiasmi iniziali. È emersa l'ipotesi che si trattasse principalmente di un'operazione di marketing e chepotesse entrare a far parte della società nel ruolo di azionista. Il suo viaggio in Italia e il suo arrivo asarebbero stati previsti esclusivamente per la partecipazione a un singolo evento societario, allontanando in modo definitivo l'idea di vederlo giocare le partite diPer fare chiarezza sulla situazione ed evitare malintesi con la tifoseria, è intervenuto ufficialmente, vicepresidente del. Parlando ai microfoni dell'agenzia di stampa ANSA, il dirigente ha smentito in maniera categorica la possibilità che il brasiliano giochi partite ufficiali con il club emiliano: "

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 26 MAGGIO: Ronaldinho Gaúcho dell'União sorride durante la partita "Futebol Solidário" (Calcio Solidale) al Maracanã Stadium il 26 maggio 2024 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Nonostante questo forte legame personale e professionale, la conclusione del dirigente è stata inequivocabile: nessuna avventura sportiva in campo per Dinho nel campionato italiano.

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