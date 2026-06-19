Non è un momento semplice per il Milan. Dopo una stagione deludente e un mercato estivo fin qui caratterizzato da incertezze, trattative complicate e diversi obiettivi sfumati, il clima attorno all'ambiente rossonero resta particolarmente teso. In questo contesto, ad alimentare ulteriormente il dibattito è arrivata una battuta destinata a far discutere, firmata da uno dei simboli storici dell'Inter: Marco Materazzi.

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Materazzi sbeffeggia Ibrahimovic, le sue parole

L'ex difensore nerazzurro, protagonista di tanti derby e rivalità accese nel corso della sua carriera, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare del rapporto con. I due si sono affrontati più volte sul terreno di gioco, spesso dando vita a duelli intensi e caratterizzati da grande agonismo.

Ripercorrendo quella rivalità, Materazzi ha spiegato come gli scontri con l'ex attaccante svedese siano sempre rimasti confinati al campo. Tuttavia, parlando dell'attuale ruolo di Ibrahimovic all'interno del Milan, oggi consigliere di RedBird e figura di riferimento della dirigenza rossonera, l'ex campione del mondo ha colto l'occasione per lanciare una frecciata che non è passata inosservata.

Materazzi: "Ibrahimovic? Per me erano solo cose di campo, per lui non so. Ma non posso veramente dirgli niente, penso che sia il più grande interista della storia con quello che sta combinando al Milan" pic.twitter.com/3zjzrQold7 — Daniele Mari (@marifcinter) June 19, 2026

"Per me erano solo cose di campo, ma non posso dirgli niente perché è il più grande interista della storia con quello che sta combinando", ha dichiarato Materazzi con evidente ironia. Una frase che ha immediatamente fatto il giro dei social e acceso il confronto tra tifosi delle due squadre. Il riferimento è chiaramente alle difficoltà che il Milan sta attraversando negli ultimi mesi e alle critiche che una parte della tifoseria rivolge alla gestione sportiva del club.

Ibrahimovic, tornato in rossonero in una veste dirigenziale dopo aver contribuito da protagonista alla conquista dello scudetto del 2022, è finito spesso al centro delle discussioni per le scelte strategiche e per il suo crescente peso all'interno della società. Le parole di Materazzi rappresentano dunque una provocazione in piena regola, destinata ad alimentare ulteriormente una rivalità storica che va ben oltre il campo da gioco. E mentre il Milan cerca di ritrovare serenità e risultati, gli sfottò provenienti dalla sponda nerazzurra continuano a far rumore.

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