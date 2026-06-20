Il Mondiale 2026 scrive un'altra pagina di storia. Nella sfida tra Paraguay-Turchia, valida per la seconda giornata della fase a girone, è avvenuta la prima storica espulsione per violazione della regola che vieta di coprirsi la bocca mentre si parla in campo. Sfortunato protagonista è stato Miguel Almiron, centrocampista paraguaiano. Lo storico momento si è verificato a pochi minuti dalla fine del primo tempo quando dopo una revisione al VAR. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra sudamericana ha mantenuto il gol di vantaggio portando a casa un'importante vittoria, mentre per la Turchia l'avventura finisce qui. Nel peggiore dei modi.

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Mondiale 2026, si copre la bocca mentre parla: Almiron primo espulso per violazione della regola

✅ BIEN EXPULSADO 🇵🇾 EN EL MUNDIAL 2026 🚨



Almirón 🇵🇾 se convirtió en uno de los primeros futbolistas sancionados bajo la nueva normativa que castiga el hecho de taparse la boca durante una confrontación o intercambio con un rival.



El VAR llamó al profe Iván Barton 🇸🇻 para… pic.twitter.com/VlfeYwIzfS — Rodrigo Velis (@Rodri_velis) June 20, 2026

entra di diritto nella storia del calcio, non per il risultato (1-0 per i sudamericani) ma per la prima storica espulsione avvenuta per la violazione della regola che vieta di coprirsi la bocca mentre si parla in campo. A scrivere il proprio nome in questo albo poco invidiabile è stato Miguel, centrocampista dei Guarani. Un giocatore che, andando a rivedere la sua carriera, aveva il curriculum adatto per questo record. Almiron, infatti, è sempre stato noto per le sue numerose provocazioni, in particolare a quella nei confronti di Jackai tempi delnel 2022.

Come mostrano le immagini, nei minuti di recupero si è creato un momento di tensione tra le due squadre nel quale Almiron si è coperta la bocca, probabilmente per nascondere qualche parola di troppo. Visto da un giocatore turco, quest'ultimo è andato subito a farlo presente al direttore di gara Ivan Barton che, a sua volta, è stato richiamato al VAR. Dopo una breve revisione, l'arbitro si è avvicinato al centrocampista paraguaiano e gli ha sventolato il cartellino rosso. Inutili sono stati i tentativi da parte dell'ex Newcastle di giustificarsi.

ASUNCION-PARAGUAY - 5 GIUGNO: Miguel Almiron del Paraguay domina la palla durante la partita amichevole tra Paraguay e Nicaragua allo stadio Defensores del Chaco il 5 giugno 2026 ad Asuncion, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

La sue espulsione, tuttavia, alla fine non ha influito sul risultato che, come accennato, è rimasto sull'1-0 per i biancorossi che, in questo modo, hanno ottenuto una vittoria importantissima che fa sperare ancora nella qualificazione ai sedicesimi di finale. Per la Turchia di Vincenzo Montella, invece, questo KO costa carissimo: l'avventura al Mondiale 2026 finisce qui, dopo solo due giornate e senza ancora avere segnato neanche una rete. L'ultima partita contro i padroni di casa degli Stati Uniti sarà solo per provare a togliersi una piccola soddisfazione. Molto piccola, date le aspettative.

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