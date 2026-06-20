Una vittoria facile, due gol nel primo tempo e padroni di casa qualificati ai sedicesimi di finale del Mondiale. Gli USA di Pochettino passeggiano sull'Australia e il tecnico è soddisfatto: "Abbiamo fatto una partita fantastica", dice nel post partita.

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USA-Australia 2-0: vittoria facile per gli statunitensi

A Seattle la partita tra Stati Uniti si decide nei primi quarantacinque minuti di gioco. Il secondo tempo è una pura formalità. E la vittoria arride ai padroni di casa contro gli Aussies che si dimostrano decisamente modesti. Anche senza la stella, in panchina per dei problemi fisici, la squadra costruita dall'ex allenatore del Tottenham funziona bene, gioca bene e domina.

La gara inizia subito male per gli ospiti, allenati da Tony Popovic, che subiscono la prima rete dopo appena undici minuti: autogol di Burgees. Chiude la questione Freeman a due minuti dalla fine del primo tempo. Gli USA conquistano sei punti in due partite, finora hanno subito un solo gol, e se ne vanno ai sedicesimi passeggiando e sulle ali dell'entusiasmo dei loro tifosi nel caldo di Seattle.

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Pochettino: "Una partita fantastica, un primo tempo ottimo"

Non nasconde la sua soddisfazione il ct della squadra di casa, Pochettino , commentando la gara nel post partita: "Abbiano fatto un'altra partita fantastica, un primo tempo davvero ottimo. In sostanza abbiamo dominato la partita contro una squadra molto forte". Poi elogia i tifosi: "Ieri ho detto che l'Argentina ha tifosi incredibili ma credo che non siamo da meno. Sono davvero felice per loro".

LONDRA, INGHILTERRA - 9 MAGGIO: Mauricio Pochettino, commissario tecnico della nazionale statunitense, è ritratto all'interno dello stadio durante la partita di Premier League tra Fulham e Bournemouth a Craven Cottage, il 9 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

E infine un commento sulle condizioni di Pulisic, molto atteso in questo Mondiale: "Oggi era impossibile per lui giocare e speriamo che sia disponibile per la prossima partita, ma se vogliamo vincere la competizione abbiamo bisogno di tutta la squadra. Tutti i giocatori devono essere importanti, ma ovviamente Christian è uno dei migliori giocatori al mondo e spero che possa recuperare al più presto e dimostrarlo in campo, aiutando la squadra".

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