Sebastien Pocognoli, nome noto del calcio europeo da ex calciatore e oggi tecnico del Monaco, ha parlato dopo la sfida giocata alla grande dalla squadra del Principato in casa del PSG campione d'Europa in carica. I ragazzi di Luis Enrique hanno infatti sofferto molto contro il Monaco nonostante l'andata e Pocognoli ha anche un grandissimo rammarico per il risultato finale: ecco le sue parole nel post partita.
LA POLEMICA
PSG-Monaco, Pocognoli non ci sta: “L’arbitro ha usato due pesi e due misure”
PSG-Monaco, le parole di Pocognoli nel post eliminazione dalla Champions League—
Pocognoli ha parlato nel post gara ai microfoni dei giornalisti del rammarico e l'orgoglio per la sua squadra dopo l'uscita a testa altissima contro il super PSG di Luis Enrique: "Provo entrambe le cose. C’è grande fierezza per quello che abbiamo fatto nelle due partite. Siamo stati solidi, abbiamo messo in difficoltà il PSG e per questo faccio i complimenti alla mia squadra, sono stati bravissimi". Pocognoli ha poi però messo il dito nella piaga parlando di qualche episodio arbitrale, in particolare le espulsioni di Golovin all'andata e Coulibaly al ritorno: "Dopo il cartellino è arrivato subito il loro gol. Per me il secondo giallo è severo: due ammonizioni in pochi minuti sono eccessive. Se l’arbitro applica quel metro, avrebbe potuto sanzionare anche Hernandez. Coulibaly è un ragazzo giovane, Hernandez è un campione del mondo, eppure è al nostro che si chiede di calmarsi. Mi sembra ci siano due pesi e due misure".
Pocognoli, poi, ha anche fatto una valutazione nel complesso del percorso europeo della sua squadra: "Ci siamo fermati allo stesso punto della scorsa stagione, ora dobbiamo continuare a costruire per cercare di fare sempre qualcosa in più nei prossimi anni. Qualche rammarico per la sfida contro il Tottenham c'è". Nel mentre, va avanti il PSG di Luis Enrique che, come lo scorso anno, è stato costretto ad affrontare i playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League, competizione fra l'altro vinta lo scorso anno in finale proprio contro l'Inter di Simone Inzaghi.
