PSG-Monaco, le parole di Pocognoli nel post eliminazione dalla Champions League

Pocognoli ha parlato nel post gara ai microfoni dei giornalisti del rammarico e l'orgoglio per la sua squadra dopo l'uscita a testa altissima contro il super PSG di Luis Enrique: "Provo entrambe le cose. C’è grande fierezza per quello che abbiamo fatto nelle due partite. Siamo stati solidi, abbiamo messo in difficoltà il PSG e per questo faccio i complimenti alla mia squadra, sono stati bravissimi". Pocognoli ha poi però messo il dito nella piaga parlando di qualche episodio arbitrale, in particolare le espulsioni di Golovin all'andata e Coulibaly al ritorno: "Dopo il cartellino è arrivato subito il loro gol. Per me il secondo giallo è severo: due ammonizioni in pochi minuti sono eccessive. Se l’arbitro applica quel metro, avrebbe potuto sanzionare anche Hernandez. Coulibaly è un ragazzo giovane, Hernandez è un campione del mondo, eppure è al nostro che si chiede di calmarsi. Mi sembra ci siano due pesi e due misure".