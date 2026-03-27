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Senegal, Thiaw non ci sta sulla Coppa d’Africa: “Siamo noi i campioni sul campo”

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Pape Thiaw, ct del Senegal, ha parlato alla vigilia dell'amichevole in Francia contro il Perù della Coppa d'Africa vinta e poi revocata
Giorgio Trobbiani
Giorgio Trobbiani

Domani pomeriggio, alle 17, ci sarà un'amichevole potremmo definire inedita allo Stade de France, la casa del calcio transalpino, l'arena dove Mbappé e compagni ospitano le sfide interne della loro selezione. Domani, però, non ci sarà la Francia ma il Perù e il Senegal, reduce dalla polemica che sta andando avanti nei tribunali, per la revoca della vittoria della Coppa d'Africa.

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LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 15: Kalidou Koulibaly of Senegal reacts during the International Friendly between Brazil and Senegal at Emirates Stadium on November 15, 2025 in London, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

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Senegal, le parole del Ct alla vigilia dell'amichevole contro il Perù sulla Coppa d'Africa

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Pape Thiaw, commissario tecnico del Senegal, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la selezione del Sud America ed è tornato sull'argomento revoca della Coppa d'Africa: "Mi dicevo che non avrei risposto a questa domanda perché, in fondo, sono concentrato sul mio lavoro. La cosa più importante è non disperdere le energie. Sappiamo che per tutti siamo campioni d'Africa".

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Thiaw ha poi proseguito parlando dei meriti della sua squadra, guidata in campo dal veterano Sadio Mané, e dell'eventualità di un possibile pentimento per aver fatto ritirare la sua squadra al momento del calcio di rigore per il Marocco: "Continueremo a lavorare per andare a prenderci altri trofei. Per noi è chiaro che i trofei si vincono sul rettangolo verde, ed è quello che è stato fatto. Siamo campioni d'Africa. Se mi pento, col senno di poi, di aver chiesto ai miei giocatori di uscire dal campo? Oggi l’unica cosa che ricordo è che è stato bellissimo riportare il trofeo nel Paese. Esplorare il nel Senegal più profondo per portare e presentare il trofeo. È un piacere enorme".

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