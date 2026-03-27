Pape Thiaw, ct del Senegal, ha parlato alla vigilia dell'amichevole in Francia contro il Perù della Coppa d'Africa vinta e poi revocata

Giorgio Trobbiani 27 marzo - 18:06

Domani pomeriggio, alle 17, ci sarà un'amichevole potremmo definire inedita allo Stade de France, la casa del calcio transalpino, l'arena dove Mbappé e compagni ospitano le sfide interne della loro selezione. Domani, però, non ci sarà la Francia ma il Perù e il Senegal, reduce dalla polemica che sta andando avanti nei tribunali, per la revoca della vittoria della Coppa d'Africa.

Senegal, le parole del Ct alla vigilia dell'amichevole contro il Perù sulla Coppa d'Africa — Pape Thiaw, commissario tecnico del Senegal, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la selezione del Sud America ed è tornato sull'argomento revoca della Coppa d'Africa: "Mi dicevo che non avrei risposto a questa domanda perché, in fondo, sono concentrato sul mio lavoro. La cosa più importante è non disperdere le energie. Sappiamo che per tutti siamo campioni d'Africa".

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Thiaw ha poi proseguito parlando dei meriti della sua squadra, guidata in campo dal veterano Sadio Mané, e dell'eventualità di un possibile pentimento per aver fatto ritirare la sua squadra al momento del calcio di rigore per il Marocco: "Continueremo a lavorare per andare a prenderci altri trofei. Per noi è chiaro che i trofei si vincono sul rettangolo verde, ed è quello che è stato fatto. Siamo campioni d'Africa. Se mi pento, col senno di poi, di aver chiesto ai miei giocatori di uscire dal campo? Oggi l’unica cosa che ricordo è che è stato bellissimo riportare il trofeo nel Paese. Esplorare il nel Senegal più profondo per portare e presentare il trofeo. È un piacere enorme".