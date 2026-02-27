Il bomber inglese, che nei mesi scorsi aveva spinto con forza la sua scelta e promosso il campionato arabo, a sorpresa, dopo aver criticato l'Inghilterra, ha aperto ad un possibile ritorno.

Giorgio Trobbiani 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 18:32)

Ivan Toney, attaccante inglese attualmente in Saudi Pro League, ha parlato in un podcast con Darren Bent, storico attaccante del campionato britannico, di un suo possibile ritorno in Gran Bretagna. Il bomber inglese, che nei mesi scorsi aveva spinto con forza la sua scelta e promosso il campionato arabo, a sorpresa, dopo aver criticato l'Inghilterra, ha aperto ad un possibile ritorno nonostante qualche vicenda turbolenta. Ecco le sue parole sul suo futuro.

Toney e un ritorno in Premier League: ecco le sue dichiarazioni a Darren Bent — Intervistato dall'ex capocannoniere della Premier League Darren Bent, Ivan Toney ha parlato di un possibile ritorno in Inghilterra in futuro: "Voglio lasciare una grande eredità a me stesso, ai miei figli e alla mia famiglia. Oggi voglio vincere e conquistare titoli qui in Arabia Saudita, ho un lavoro da terminare. Al momento sono sistemato. Ma sono una persona che può cambiare idea molto velocemente, quindi procedo un passo alla volta. Chissà cosa potrebbe succedere. Sarei aperto all'idea di tornare in Premier League".

Toney ha poi approfondito sull'argomento ritorno in Premier League e sul bilancio della sua esperienza in Arabia Saudita: "Ma come ho detto, in questo momento ho delle questioni in sospeso e voglio prima vincere qualche trofeo qui, prima di pensare a qualsiasi altra cosa. Mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il calcio e cosa c'è dietro l'angolo".

Infine, Toney ha parlato dei diversi accostamenti che ci sono stati già nel mese di gennaio per un suo ritorno in Premier League: "Sì, c'erano alcuni club interessati a me. Ma ho detto che ero felice qui, che ero concentrato e che avevo delle questioni in sospeso da risolvere".