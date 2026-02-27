Il numero 1 della squadra francese si è rivelato uno dei principali protagonisti nel match vinto in Ligue 1 non solo per le sue parate ma anche per un gesto già virale sui social

Giorgio Abbratozzato 27 febbraio - 17:51

Il portiere del NantesAnthony Lopes al minuto 29 del secondo tempo si è accasciato al suolo durante la partita contro Le Havre. La natura del problema del portiere francese non era fisica ne dovuta a uno scontro di gioco. L'estremo difensore ha deciso di simulare un problema fisico per permettere ai propri compagni di effettuare una pausa. Ecco l'analisi del match e del momento che ha destato tanti scalpore.

Anthony Lopes al suolo dopo il tramonto, uno stratagemma che ha funzionato — La Ligue 1 è rimasto uno dei pochi campionati a non avere nel regolamento la possibilità di interrompere il gioco per motivi religiosi. In Ligue 1 i giocatori che stanno facendo il Ramadan sono parecchi eppure non sono tutelati dal calcio francese, l'interruzione del gioco per mangiare o bere qualcosa non è consentito. Anthony Lopes era a conoscenza di questa assente regola e ha così trovato un metodo per oltrepassarla. Il gioco non può proseguire senza il portiere e l'ingresso dello staff medico consente alla squadra di avere 1 o 2 minuti minimo per effettuare un piccolo time out.

Come riporta TyC Sports, Ali Youssif, Mostafa Mohamed e Youssef El Arabi si sono avvicinati alla linea laterale. Lì hanno mangiato datteri e bevuto acqua, come prevede la tradizione islamica, per interrompere il digiuno quotidiano durante il mese sacro. Le immagini si sono diffuse rapidamente sui social network, generando un’immediata risonanza. L’allenatore Ahmed Kantari nel post partita ha spiegato che se Lopes sorrideva, stava bene, elogiando anche l’impegno della squadra e dell’attaccante marocchino, in campo per novanta minuti nonostante il digiuno. L’episodio ha avuto grande risonanza perché la Ligue de Football Professionnel e la Federazione Francese non consentono pause per il Ramadan, a differenza di Premier League e Bundesliga.

Nantes: una vittoria importante che porta a -6 — Il Nantes non sta vivendo una buona stagione, attualmente è diciassettesimo in Ligue 1 con 4 vittorie 5 pareggi e 14 sconfitte. La squadra di Ahmed Kantari è attualmente a -6 punti dalla zona salvezza ovvero il 15 posto. La vittoria mancava dal 4 gennaio contro il Marsiglia. Da quel giorno sono arrivate 6 sconfitte consecutive per una squadra che se vuole salvarsi deve assolutamente ripartire da questa vittoria.

Le prossime 4 partite che attendono la squadra francese in Ligue 1 saranno contro: Lille, Angers, PSG e Strasburgo prima dello scontro diretto contro il Metz attualmente ultimo. Il Nantes è una squadra storica e una delle più vincenti del campionato francese, con 8 campionati vinti, 4 coppe di Francia, 3 Supercoppe francesi e 1 Coppa di lega. Una retrocessione avrebbe del clamoroso visto che il Nantes non gioca in Ligue 2 dal 2012/2013, considerando anche che nel 2022/2023 ha giocato persino in Europa League.