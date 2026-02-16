Sono lontani i tempi in cui i canarini arricchivano il loro palmares con le 8 Ligue 1, le 4 Coppe di Francia e le 3 Supercoppe di Francia. L'ultimo titolo nel massimo campionato francese è datato 2000-2001 mentre l'ultimo trofeo conquistato risulta appartenere alla stagione 2021-22, una Coppa di Francia vinta in finale contro il Nizza. L'ultimo acuto del Nantes è arrivato l'anno successivo con un'altra finale di coppa guadagnata ma poi persa contro il Tolosa. Tuttavia, quest'anno i canarini stanno vivendo una stagione particolarmente complessa. Penultimi in campionato con soli 14 punti fatti (peggio solo il Metz a 13), ma lontani di sole 3 lunghezze dall'Auxerre terzultimo (cioè la salvezza). Questa domenica, il Nantes ha l'occasione di fare punti importanti per salvarsi contro il Le Havre e interrompere una striscia che rischia di eguagliare un record negativo.
RECORD
Ligue 1, il Nantes ad un passo dall’eguagliare il suo record di 6 sconfitte consecutive in campionato
Il pessimo record del Nantes—
Nell'ottobre del 1999 era accaduto infatti che la squadra di Raynald Denoueix (vincitrice del campionato l'anno successivo) perdesse ben 6 match di fila, risultando l'unica squadra nella Ligue 1 a perdere così tante sfide consecutivamente. Ahmed Kantari, attuale allenatore del Nantes dopo l'esonero di Luis Castro, vorrebbe evitare di proseguire questo infame trend dei bretoni. La panchina del tecnico franco-marocchino è fortemente in bilico, avendo inoltre il peggior record nella storia del club francese con una media di 0.43 punti per partita (tutte sconfitte tranne una vittoria contro il Marsiglia).
La squadra non è scarsa e può contare su elementi del calibro di Cabella, Kaba, Sylla, Anthony Lopes, El-Arabi e Guilbert. Tuttavia, alcuni di essi sono arrivati durante il mercato invernale e buttati subito in campo col Monaco. Il match è stato poi perso in maniera confusionaria per 3-1, con un grave errore proprio del neo arrivato Sylla e 3 reti giunte in soli 285 secondi. Una squadra che fatica parecchio dal punto di vista mentale e che difficilmente riuscirà a riprendersi. Inoltre, le prossime 11 partite valide per la salvezza dei bretoni saranno contro avversari tosti come Lens, PSG, OM, Lille, Strasburgo e Rennes, oltre che i due scontri diretti contro Auxerre e Metz.
