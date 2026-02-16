Sono lontani i tempi in cui i canarini arricchivano il loro palmares con le 8 Ligue 1 , le 4 Coppe di Francia e le 3 Supercoppe di Francia . L'ultimo titolo nel massimo campionato francese è datato 2000-2001 mentre l'ultimo trofeo conquistato risulta appartenere alla stagione 2021-22 , una Coppa di Francia vinta in finale contro il Nizza . L'ultimo acuto del Nantes è arrivato l'anno successivo con un'altra finale di coppa guadagnata ma poi persa contro il Tolosa . Tuttavia, quest'anno i canarini stanno vivendo una stagione particolarmente complessa . Penultimi in campionato con soli 14 punti fatti (peggio solo il Metz a 13 ), ma lontani di sole 3 lunghezze dall'Auxerre terzultimo (cioè la salvezza). Questa domenica, il Nantes ha l'occasione di fare punti importanti per salvarsi contro il Le Havre e interrompere una striscia che rischia di eguagliare un record negativo.

La squadra non è scarsa e può contare su elementi del calibro di Cabella, Kaba, Sylla, Anthony Lopes, El-Arabi e Guilbert. Tuttavia, alcuni di essi sono arrivati durante il mercato invernale e buttati subito in campo col Monaco. Il match è stato poi perso in maniera confusionaria per 3-1, con un grave errore proprio del neo arrivato Sylla e 3 reti giunte in soli 285 secondi. Una squadra che fatica parecchio dal punto di vista mentale e che difficilmente riuscirà a riprendersi. Inoltre, le prossime 11 partite valide per la salvezza dei bretoni saranno contro avversari tosti come Lens, PSG, OM, Lille, Strasburgo e Rennes, oltre che i due scontri diretti contro Auxerre e Metz.