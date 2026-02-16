Nel Vecchio Continente calcistico febbraio è sinonimo di scatto. Che sia salvezza, Europa, playoff o scudetto. Ad una paio di mesi dalla fine dei campionati, è questo il periodo in cui bisogna dare il meglio di sé. Lo sta facendo il Galatasaray, grazie a Mauro Icardi diventato il miglior marcatore straniero della storia del club; ma anche Thauvin, che con il suo Lens sta dando più fastidio di quanto pronosticatile al Paris Saint-Germain campione d'Europa. Per scoprire gli altri protagonisti di questo weekend di calcio, leggi il nostro foto racconto.
Il fotoracconto
Thauvin gol e primo posto in Ligue 1, segnano anche Kessie e Abraham. Il weekend degli ex Serie A
I soliti noti continuano a esprimere al massimo il loro talento. Ma c'è anche chi, a quarantuno anni, non ha smesso né di giocare tantomeno di segnare: in Cile rimbomba ancora il nome de "El Bati" Larrivey
"El Bati" Larrivey in Cile: capitano, gol e cartellino rosso
