Nel Vecchio Continente calcistico febbraio è sinonimo di scatto. Che sia salvezza, Europa, playoff o scudetto. Ad una paio di mesi dalla fine dei campionati, è questo il periodo in cui bisogna dare il meglio di sé. Lo sta facendo il Galatasaray, grazie a Mauro Icardi diventato il miglior marcatore straniero della storia del club; ma anche Thauvin, che con il suo Lens sta dando più fastidio di quanto pronosticatile al Paris Saint-Germain campione d'Europa. Per scoprire gli altri protagonisti di questo weekend di calcio, leggi il nostro foto racconto.