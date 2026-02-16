Pau Cubarsí e la maschera protettiva

Durante il match di Champions League tra Barcellona e Stella Rossa (5-2), il canterano blaugrana ha riportato un profondo taglio al volto in uno scontro con Uros Spajic. È il 6 novembre 2024 a Belgrado, da questo punto in poi il calciatore ha dovuto indossare una maschera protettiva che gli ha procurato difficoltà e situazioni ironiche. Pau Cubarsí ha parlato così dell'episodio: "In una giocata, ho abbassato la testa, l'avversario ha alzato la gamba e mi ha colpito in faccia. Ho visto il sangue iniziare a scorrere, i miei compagni si sono preoccupati e hanno chiamato il medico. Durante l'intervallo, il medico mi ha detto che avrei avuto bisogno di punti di sutura."