Mattia Celio Redattore 16 febbraio - 17:12

Archiviata la sfida di FA Cup contro l'Hull City, il Chelsea si prepara per la partita di sabato 21 febbraio contro il Burnley, importante per continuare la corsa alla Champions League. Tuttavia, nella sfida di venerdì contro le Tigri, se i Blues hanno dimostrato classe in campo non si è potuto dire lo stesso prima del fischio di inizio. Come dimostra un video, l'atteggiamento dei giocatori londinesi ha scatenato molte polemiche. Ecco cosa è successo.

Chelsea, i giocatori non salutano le mascotte dell'Hull City. Pioggia di critiche sui social — Se ai tifosi è piaciuto l'atteggiamento mostrato dai giocatori del Chelseasul terreno di gioco, al di fuori di esso sembra che ci sia ancora un po' da lavorare. Prima del fischio di inizio della sfida contro l'Hull City, al momento dell'arrivo al MKM Stadium, ad attendere la squadra di Liam Rosenior c'era un gruppo di giovani mascotte dei padroni di casa. Emozionati al momento dell'arrivo dei Blues, i giovani non hanno avuto il tipo di accoglienza che speravano.

Come mostra il video circolato sui social, i giocatori del Chelsea sono entrati nell'impianto senza degnare nemmeno di uno sguardo il gruppo di giovani mascotte. Nonostante la paziente attesa di questi ultimi, nessuno dei giocatori ha notato la loro presenze. A un certo punto, Liam Delap sembra avvicinarsi al gruppo, ma finisce per abbracciare solo un membro dello staff tecnico dell'Hull, club nel quale aveva militato nell'annata 2023-24.

La pubblicazione del video ha generato un'ondata di indignazione sui social media. Michelle Dewberry, presentatrice di GB News, ha scritto su X: "Dovreste vergognarvi che i vostri giocatori si comportino così con questi ragazzi. Invece, siete orgogliosi e disperati nel condividerlo. Che schifo". Anche gli stessi tifosi del Chelsea non hanno gradito l'atteggiamento. "L'allenatore del Chelsea ha visto questo video e ha pensato che fosse un'ottima idea! In realtà, sembrano un gruppo di dive privilegiate". Dice un commento.

Un altro tifoso si è lamentato: "Abbiamo un video fantastico dei nostri giocatori sopravvalutati, arroganti ed egocentrici che passano davanti a un gruppo di bambini ignorandoli. Ottimo per i contenuti sui social media". "Sarebbe bello se guardassero le mascotte, anche solo con un sorriso, uno sguardo o un cenno della mano. Significherebbe moltissimo per quei bambini", si è lamentato un altro utente. Non certo un buon esempio da parte dei Blues.