Non sono mancate le sorprese nel quarto turno di FA Cup. Le big non deludono e proseguono il proprio cammino, il Wrexham continua a sognare in grande, ma il colpo di giornata è del Mansfield

Antonio Marchese 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 12:32)

Astinenza da Premier League? Non temete, perché con la Fa Cup ci si diverte comunque e forse anche di più. La competizione calcistica più antica e affascinante del mondo ha aperto i battenti per un quarto turno tutto da seguire. Tra conferme, sorprese, gol e campi di fango, le emozioni non sono mancate e nelle righe che seguono vi narreremo quanto accaduto.

Le grandi non deludono in FA Cup Il Chelsea in gita scolastica in casa dell'Hull City avrebbe potuto vincere con un punteggio anche più rotondo, ma i Blues hanno preferito conservare energie per il campionato. La tripletta di Pedro Neto in giornata da Album Figurine Panini ha demolito l'avversario. Estêvão con il suo gol ci ha tenuto a ricordare che vorrebbe giocare di più.

Il Manchester City si è limitato a fare gol, amministrare la pratica come farebbe chi non vede l'ora che arrivino le cinque di pomeriggio per timbrare e uscire dall'ufficio. Per chiudere la saracinesca con la rete del 2-0 però in realtà è servito il primo gol Citizens di Marc Guehi. Applausi per il Salford City che ha tenuto in apprensione Guardiola per 81 minuti. L'Arsenal liquida il Wigan con quattro gol, un assist di Eze da mostrare nelle scuole calcio e la consapevolezza che quest'anno i Gunners lottano su tutti i fronti. I londinesi vincono 4-0 contro e staccano il pass per il turno successivo. Bene anche il Liverpool che ad Anfield batte un Brighton dismesso e senza attitudine per 3-0.

Sogno Wrexham, impresa Mansfield Il Wrexham si assicura il quinto turno della Fa Cup grazie al gol di Josh Windass che scrive un'altra pagina di un copione da film. I gallesi continuano la loro marcia inarrestabile dopo che nel turno precedente avevano eliminato il Nottingham Forest ai calci di rigore. Ryan Reynolds si compiace e già immagina una nuova serie tv che finirà con l'episodio 8 sul terreno di Wembley. Sognare non costa nulla. Il colpaccio di giornata è quello del Mansfield Town, squadra che milita in terza serie, che elimina il Burnley, squadra di Premier League. Vittoria di prestigio in trasferta al Turf Moor per 2-1. La magia della Fa Cup.