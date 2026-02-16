Monaco-PSG e i derby francesi nella storia della Champions League

Monaco-PSG e non solo: sono ben tre i derby francesi nella storia della Champions League. Ma il primo è in Coppa Uefa tra due realtà storiche.

Gennaro Dimonte 16 febbraio - 16:55

Monaco-PSG rappresenta l'unico derby tra squadre francesi nelle tre fasi playoff di tutte le competizioni Uefa. Questo incrocio di Champions League, in programma martedì 17 febbraio alle 21:00 allo Stade Louis II, è fondamentale per il cammino di entrambi i club, in questo momento con obiettivi diversi in campionato. Ma si tratta della prima volta di un match totalmente di marca francese? Quante volte nella storia è successo? Questi i tre precedenti in cui in Francia ci si è dovuti affrontare uno contro l'altro in Europa.

Monaco-PSG e non solo: i derby francesi in Champions League — La sfida tra Monaco e PSG promette scintille nei playoff di Champions League che valgono un posto agli ottavi di finale. Questo match tutto francese tra due squadre storiche transalpine però è solo il terzo derby nella storia di questa competizione. Tornando indietro di pochi mesi non si può non pensare al primo turno post Phase League tra PSG e Brest.

Quelli che poi sono diventati i campioni d'Europa hanno dovuto fronteggiare la sorprendente realtà francese, che nella stagione 2023-2024 aveva raggiunto inaspettatamente le prime posizioni. Il risultato è stato schiacciante: 0-3 all'andata e un pesante 7-0 al ritorno, con Ousmane Dembele e Kvicha Kvaratskhelia assoluti protagonisti.

La prima vera partita in questa competizione però si è giocata nel 2009-2010. Lione e Bordeaux si sfidarono nei quarti di finale, in palio un posto in semifinale. All'andata l'Olympique si è imposto 3-1, con Lisandro Lopez autore di una doppietta. Inutile l'1-0 firmato da Chamakh al ritorno per il Girondins, a un passo dalla finale ci vanno gli avversari nell'edizione poi vinta dall'Inter contro il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu.

Gli altri incroci in Europa: l'accesa sfida tra Auxerre e Lille — In realtà la prima vera partita tra club francesi nelle competizioni europee si è tenuta nel 2005 ma non in Champions League. Era la vecchia e cara Coppa Uefa e ad affrontarsi c'erano Lille e Auxerre. Due realtà di notevole importanza degli anni 2000 nel calcio transalpino si sfidarono negli ottavi di finale, con l'obiettivo di raggiungere il traguardo più alto.

Ne venne fuori una partita dagli altissimi contenuti agonistici ma avara di reti. Fondamentale la rete siglata da Kanga Akalè a fine primo tempo, in trasferta, tra i 12.000 spettatori dello Stadium Nord Lille Metropole. Inutile l'assedio degli ospiti al ritorno, nella bolgia dello Stade de l'Abbé-Deschamps: ai quarti ci va l'Auxerre. Nella fase seguente nulla possono i biancazzurri contro il CSKA Mosca, vincitore di quell'edizione: in Russia finisce 4-0, al ritorno in Francia arriva un 2-0 illusorio ma utile solo per le statistiche.