Tre volte Messi. I campioni del mondo in carica, iniziano la difesa del titolo vincendo per 3-0 al debutto ai Mondiali 2026 contro l'Algeria, sugli scudi non poteva che esserci il capitano Lionel Messi, autore di una già leggendaria tripletta. L'ex Barcellona e PSG, dopo esser stato il più giovane di sempre a segnare con l'Argentina ai Mondiali (18 anni e 358 giorni), scrive la storia anche al tramonto della carriera diventando il più anziano di sempre a segnare con la maglia dell'Albiceleste ai campionati del mondo (38 anni e 358 giorni), oltre che eguagliare il record dei marcatori all-time ai Mondiali di Miroslav Klose.

Particolare attenzione è, però, ricaduta sul primo gol della Pulga; rete al termine della quale Messi è scoppiato a piangere. Di questo ne ha parlato lo stesso trequartista argentino nell'intervista post-partita, spiegando come le lacrime versate non riguardassero il calcio.

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Le parole di Messi dopo la tripletta

Onestamente, le lacrime non hanno nulla a che vedere con lo sport, ho attraversato dei giorni difficili e complicati.

Ringrazio tutta la delegazione e i miei compagni di squadra. Sono sempre stati lì per me, come sempre.

Mi hanno dato molta forza per superare questo momento, e questo è quanto"

.

Intervistato dopo la vittoria per 3-0 contro la nazionale algerina ai microfoni di TyCSports,ha spiegato le lacrime versate dopo il primo gol:"

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 04 SETTEMBRE: Lionel messi dell'Argentina guarda durante la partita di qualificazione sudamericana della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​04 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Continuando, la stella argentina ha poi parlato della partita: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata . Hanno ottimi giocatori, molto dinamici e intensi. Se prendevano palla potevano creare occasioni, ma noi eravamo ben posizionati quando non avevamo il possesso. Siamo stati fortunati a passare in vantaggio e a controllare la partita, forse non come facciamo sempre con il possesso palla. Il primo tempo è stato un po' difficile per noi, il secondo tempo è stato diverso, il che è normale.

Le prime partite di una competizione ufficiale, soprattutto di un Mondiale, sono sempre difficili. Avevamo l'esperienza dell'ultimo, ed è chiaro che in questo Mondiale nessuno regala niente. È un Mondiale molto competitivo, dove tutte le squadre sono forti, hanno il loro stile di gioco, sono ben allenate e tutte le partite saranno molto equilibrate e intense. Fisicamente, ci sono molte nazionali forti che giocano bene e ci studiano. È tutto molto equilibrato".

❤️‍🩹 Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”.



“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Il record di Klose

Onestamente no

, è un onore essere lì in cima accanto a Klose, c'è anche Ronaldo, ma credo che non significhi nulla

. Voglio dire, c'è Mbappé che ha segnato due gol oggi.

È una statistica e niente di più

. Anche se è un onore poter competere con tutti loro,

non significa nulla per me

. Ronaldo, da quello che ho visto, è stato uno dei più grandi e non è al primo posto, quindi alla fine tutto si riduce a una statistica".

Successivamente, l'exha commentato così il fatto di aver eguagliato il record di gol complessivi ai Mondiali di: "Se attribuisco particolare importanza ai gol per il record?

Concludendo, Lionel Messi ha dichiarato di sentirsi in buona forma: "Amo giocare a calcio. È la mia passione fin da quando ero piccolo. Quando mi sento bene, do il massimo. Stiamo guardando la serie di Rafa Nadal proprio ora, e mi identifico molto in lui; siamo molto simili perché voglio dare il meglio di me e sentirmi bene. Mi piace così. Finché potrò e sarò in forma per farlo, ci sarò".

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