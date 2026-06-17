Lionel Messi si commuove dopo il primo gol della tripletta mondiale: “Non riguarda lo sport, ma dei giorni difficili e complicati”
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Tre volte Messi. I campioni del mondo in carica, iniziano la difesa del titolo vincendo per 3-0 al debutto ai Mondiali 2026 contro l'Algeria, sugli scudi non poteva che esserci il capitano Lionel Messi, autore di una già leggendaria tripletta. L'ex Barcellona e PSG, dopo esser stato il più giovane di sempre a segnare con l'Argentina ai Mondiali (18 anni e 358 giorni), scrive la storia anche al tramonto della carriera diventando il più anziano di sempre a segnare con la maglia dell'Albiceleste ai campionati del mondo (38 anni e 358 giorni), oltre che eguagliare il record dei marcatori all-time ai Mondiali di Miroslav Klose.
Particolare attenzione è, però, ricaduta sul primo gol della Pulga; rete al termine della quale Messi è scoppiato a piangere. Di questo ne ha parlato lo stesso trequartista argentino nell'intervista post-partita, spiegando come le lacrime versate non riguardassero il calcio.
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Le parole di Messi dopo la triplettaIntervistato dopo la vittoria per 3-0 contro la nazionale algerina ai microfoni di TyCSports, Lionel Messi ha spiegato le lacrime versate dopo il primo gol:"Onestamente, le lacrime non hanno nulla a che vedere con lo sport, ho attraversato dei giorni difficili e complicati. Ringrazio tutta la delegazione e i miei compagni di squadra. Sono sempre stati lì per me, come sempre. Mi hanno dato molta forza per superare questo momento, e questo è quanto".
Continuando, la stella argentina ha poi parlato della partita: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata . Hanno ottimi giocatori, molto dinamici e intensi. Se prendevano palla potevano creare occasioni, ma noi eravamo ben posizionati quando non avevamo il possesso. Siamo stati fortunati a passare in vantaggio e a controllare la partita, forse non come facciamo sempre con il possesso palla. Il primo tempo è stato un po' difficile per noi, il secondo tempo è stato diverso, il che è normale.
Le prime partite di una competizione ufficiale, soprattutto di un Mondiale, sono sempre difficili. Avevamo l'esperienza dell'ultimo, ed è chiaro che in questo Mondiale nessuno regala niente. È un Mondiale molto competitivo, dove tutte le squadre sono forti, hanno il loro stile di gioco, sono ben allenate e tutte le partite saranno molto equilibrate e intense. Fisicamente, ci sono molte nazionali forti che giocano bene e ci studiano. È tutto molto equilibrato".
❤️🩹 Leo Messi: “I cried after the first goal, yes… but it was something completely unrelated to football”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
“I went through some difficult days, but I’m grateful to the entire delegation and my teammates because they were always by my side, giving me a lot of strength”. pic.twitter.com/HMJXmnvDtl
Il record di KloseSuccessivamente, l'ex Barcellona e PSG ha commentato così il fatto di aver eguagliato il record di gol complessivi ai Mondiali di Klose affermando: "Se attribuisco particolare importanza ai gol per il record? Onestamente no, è un onore essere lì in cima accanto a Klose, c'è anche Ronaldo, ma credo che non significhi nulla. Voglio dire, c'è Mbappé che ha segnato due gol oggi. È una statistica e niente di più. Anche se è un onore poter competere con tutti loro, non significa nulla per me. Ronaldo, da quello che ho visto, è stato uno dei più grandi e non è al primo posto, quindi alla fine tutto si riduce a una statistica".
Concludendo, Lionel Messi ha dichiarato di sentirsi in buona forma: "Amo giocare a calcio. È la mia passione fin da quando ero piccolo. Quando mi sento bene, do il massimo. Stiamo guardando la serie di Rafa Nadal proprio ora, e mi identifico molto in lui; siamo molto simili perché voglio dare il meglio di me e sentirmi bene. Mi piace così. Finché potrò e sarò in forma per farlo, ci sarò".
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