Tra i risultati altalenanti e gli addi di De Zerbi e Benatia, trova spazio anche un'evidente frattura tra tifosi e dirigenza

Jacopo del Monaco 16 febbraio - 11:55

Nel match valevole per la ventiduesima giornata della Ligue 1, l'Olympique Marsiglia ha pareggiato 2-2 tra le mura amiche contro lo Strasburgo. Con questo punteggio, infatti, la squadra della Costa Azzurra resta al quarto posto avendo collezionato 40 punti, cinque in meno dell'Olympique Lione. Tra l'altro, negli ultimi giorni l'OM sta vivendo momenti di caos non solo per i risultati altalenanti, ma anche per alcuni addii come quelli di De Zerbi e Benatia. Come se non bastasse, anche i tifosi ci mettono del loro e, nel match di sabato, hanno invaso la tribuna riservata alla dirigenza.

Ligue 1, tifosi dell'Olympique Marsiglia assaltano la tribuna presidenziale — Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi ha deciso di lasciare, di comune accordo con la dirigente, la panchina dell'Olympique Marsiglia. Nello scorso fine settimana, per la precisione il pomeriggio di sabato 14, la squadra della Francia meridionale ha ospitato al Velodrome lo Strasburgo. Dopo la rete nel primo tempo segnata da Mason Greenwood e quella nei primi minuti della ripresa che porta la firma di Gouiri, l'OM ha subito due reti, di cui una nei minuti di recupero su calcio di rigore. In questo modo, la squadra ha perso un'occasione per conquistare i tre punti. La stagione altalenante e la situazione attuale, ovviamente, non piace ai tifosi che hanno fatto sentire la loro rabbia.

Il quotidiano francese La Provence, infatti, ha riportato che al termine della partita ha avuto luogo una rivolta molto pesante. I tifosi, infatti, hanno iniziato a cantare cori ed esporre degli striscioni chiedendo le dimissioni della dirigenza marsigliese. In seguito, un gruppo di essi ha provato anche a fare irruzione nella tribuna dello stadio riservata alla dirigenza dell'Olympique Marsiglia. La sicurezza presente al Velodrome ha chiuso immediatamente quel settore cercando di placare gli animi dei tifosi. Nonostante il ritorno della calma nell'impianto sportivo, l'accaduto simboleggia la frattura tra la dirigenza ed una tifoseria stanca di questa situazione.