L'attore nato a New York, tifoso del Saint-Etienne, nei giorni scorsi ha autografato una maglia della squadra rivale scrivendo "Abbasso il Lione"

Jacopo del Monaco 16 febbraio - 09:56

Dopo il caso dell'autografo di alcuni giorni fa da parte dell'attore Timothée Chalamet, l'Olympique Lione risponde vincendo il settimo match di fila in Ligue 1. La squadra allenata dall'ex Roma e Milan Paulo Fonseca, infatti, nella giornata di ieri ha vinto 2-0 in casa contro il Nizza. Presso il Groupama Stadium, i padroni di casa hanno conquistato i tre punti grazie alle reti di Corentin Tolisso e Noah Nartey. Con questa vittoria, l'OL resta terzo coi suoi 45 punti, sette in meno rispetto al Lens capolista. Dopo questo successo, la pagina della Ligue 1 ha voluto lanciare una frecciatina all'indirizzo dell'attore.

La Ligue 1 ed il Lione rispondono a Timothée Chalamet — Ad inizio mese, il noto attore di origini francesi si trovava a Parigi per la première di Marty Supreme, film che lo vede protagonista e con cui ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar. Nella pellicola, il 30enne interpreta del giocatore di ping pong Marty Reisman. Durante il suo soggiorno in Francia, una giornalista dell'emittente Konbini ha fermato l'attore chiedendogli un autografo su una maglia dell'Olympique Lione. Chalamet, tifoso del Saint-Etienne, con grande professionalità ha accettato e, per dimostrare la sua fede nei confronti del club biancoverde, ha scritto "Abbasso il Lione".

Nel corso della giornata di ieri, il Lione e la Ligue 1 hanno risposto alla star di Hollywood con una frecciatina sui social. Con il 2-0 di ieri sera in casa contro il Nizza, infatti, la squadra di Fonseca ha vinto il suo settimo match consecutivo nella massima competizione francese portandosi, così, a meno sette punti dal primo posto attualmente occupato dal Lens. Al termine dell'incontro, la Ligue 1 ha voluto rendere omaggio a questo successo dell'OL con post su Instagram con tanto di frecciatina nei confronti di Timothée Chalamet. L'immagine del post, infatti, mostra il leone, simbolo del club francese, su una racchetta da ping pong e sette palline coi loghi degli avversari battuti: Le Havre, Monaco, Brest, Metz, Lille, Nantes e Nizza. Sotto la racchetta troviamo un richiamo al titolo del film, che da Marty Supreme diventa Lyon Supreme, mentre la didascalia del post recita: "Sette di fila" con tanto di profilo di Chalamet taggato.