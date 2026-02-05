Il noto attore, in questi giorni, si trovava a Parigi per la première del lungometraggio di cui è protagonista, Marty Supreme

Jacopo del Monaco 5 febbraio - 10:15

Tante celebrità di fama mondiale tifano per una squadra di calcio in particolare e, tra queste, rientra anche Timothée Chalamet. L'attore nato a New York da padre francese, infatti, tifa per il Saint-Étienne. La squadra biancoverde, che nella sua storia ha vinto dieci volte la Ligue 1, attualmente milita nella seconda divisione francese. Nonostante ciò, la celebrità di Hollywood non abbandona la sua fede e lo ha dimostrato anche in questi giorni. A Parigi, infatti, una giornalista ha fermato Chalamet e gli ha chiesto di fare un autografo sulla maglia dell'Olympique Lione, rivale del Saint-Étienne. L'attore ha accettato lasciando un messaggio provocatorio.

"Abbasso il Lione". Firma di Timothée Chalamet, tifoso del Saint-Étienne — Noto per essere il volto di Paul Atreides nei due film di fantascienza Dune, del quale uscirà anche il terzo nel mese di dicembre, Chalamet è tra gli attori più importanti del cinema di oggi. Nell'ultimo film in cui lo vediamo protagonista, vale a dire Marty Supreme, ha interpretato il giocatore di ping pong Martin Reisman. Grazie alla sua performance, tra l'altro, ha ricevuto la candidatura al Premio Oscar come miglior attore protagonista, la terza della sua carriera nel giro di otto anni. Così come tante celebrità di fama mondiale, anche lui segue diversi sport, tra cui il calcio. Infatti, la sua squadra del cuore è il Saint-Étienne, che attualmente gioca nella Ligue 2 ed occupa la quinta posizione in classifica a -4 dalla zona promozione.

In questi giorni, l'attore nato nel 1995 si trovava a Parigi per la première di Marty Supreme. Durante un evento, una giornalista dell'emittente Konbini ha fermato Chalamet chiedendogli di fare un autografo sulla maglia della stagione 2014/2015 dell'Olympique Lione. L'attore ha dimostrato grande professionalità e ha accettato la richiesta di mettere una firma sulla divisa del club attualmente allenato dall'ex Roma e Milan Paulo Fonseca. Essendo tifoso del Saint-Étienne, rivale dell'OL, il trentenne nato a New York ha lasciato il segno a modo suo, scrivendo sulla maglia "Abbasso il Lione".