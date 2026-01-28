Continua la protesta da parte della tifoseria del club di Ligue 1 nei confronti dell'azionista di Eagle Football Club

Jacopo del Monaco 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 13:32)

Dal 2022, l'Eagle Football Group detiene le quote dell'Olympique Lione e tra i suoi azionisti figura anche lo statunitense John Textor. Con il classe 1965 al comando, il club ha rischiato la retrocessione in Ligue 2 a causa di irregolarità a livello finanziario. Nella giornata odierna, a Lione, si terrà l'assemblea generale del club di Ligue 1 e Textor sarà uno dei partecipanti. Tuttavia, i tifosi dell'OL non hanno preso bene la sua presenza e hanno diramato anche un comunicato ufficiale a riguardo.

Protesta dei tifosi dell'Olympique Lione per la presenza di Textor all'assemblea generale del club — Il sito francese RMC Sport ha riportato oggi si terrà l'assemblea generale della dirigenza dell'Olympique Lione. A questa riunione prenderà parte anche John Textor, che non ha lasciato affatto un bel ricordo nelle menti dei tifosi dell'OL. Quest'ultimi, però, non hanno preso bene la notizia riguardante la presenza del classe 1965 e, di conseguenza, ha avuto inizio una forte protesta. Ad aver dato il via a ciò sono stati i Bad Gones, che sarebbe la tifoseria organizzata della compagine che milita nella massima competizione francese. Con Textor, lo scorso anno il Lione stava per retrocedere in Ligue 2 per motivi finanziari e si è salvato solo con le dimissioni dello statunitense.

Con un comunicato ufficiale pubblico sui social, i Bad Gones hanno espresso il loro disappunto e la loro rabbia per la presenza di Textor in Francia. Ecco quanto dichiarato: "Gli azionisti dell'OL si riuniranno oggi allo stadio per l'assemblea generale. Attraverso l'Eagle Group, potrebbe essere presente il nostro cowboy avaro. Anche se la dirigenza sta lavorando per risollevare la situazione, l'idea di vedere l'uomo che ha quasi affondato il nostro club tornare a pavoneggiarsi è insopportabile. Come diceva Michel Audiard: 'Gli sciocchi osano tutto, ecco come li riconosci'. Dato il suo pedigree, è molto probabile che oserà venire, anche se è alle strette col Botafogo ed è in attesa di un processo contro un fondo statunitense a cui deve un sacco di soldi. John Textor e l'Eagle devono restare il più lontano possibile dal nostro club. Textor fuori!".