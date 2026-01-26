L'ex Real Madrid ci ha messo poco tempo per far innamorare i suoi nuovi tifosi

Federico Grimaldi 26 gennaio - 16:20

Gli sono bastate solamente 4 partite ad Endrick per entrare nel cuore dei tifosi del Lione. Il giovane fenomeno brasiliano sta letteralmente trascinando la squadra francese a suon di gol e giocate: sono già 4 le reti messe a segno e un assist a referto. Nella partita di domenica, contro il Metz, l'ex Real Madrid ha messo a segno una tripletta che ha scacciato tutti i fantasmi di Madrid. Molti erano i dubbi sulle sue capacità, una volta venuto in Europa, ma, in appena un mese, è riuscito a dare un calcio ai detrattori e a prendersi il cuore dei suoi nuovi tifosi.

Endrick si è preso il Lione: tripletta al Metz e un futuro radioso — La cifra spesa dal Real Madrid per prenderlo dal Palmeiras, è stata considerata dagli addetti ai lavori una cifra spropositata. Endrick, dopo aver mosso i primi passi col club brasiliano, arrivando perfino alla chiamata in Nazionale, ha deciso di fare il grande salto: andare al Real Madrid. Un salto che sembrava avventato, visto che il parco di campioni che offre il Real Madrid. Non è facile emergere quando davanti a sé, si hanno campioni come Mbappé e Vinicius. Eppure, in quei piccolo scampi di partite, si era già potuto intravedere il potenziale del giocatore: ma non era abbastanza.

Da qui, la decisione di provare fortuna altrove, di crescere in un posto dove poteva prendersi le luci della ribalta: il Lione. In Francia, non si può dire che sia rinato - vista la giovane età - ma sicuramente in poco tempo è riuscito a togliersi dalle spalle il peso della parola sopravvalutato. L'esordio in coppa contro il Lille, con un assist, aveva già spalancato gli occhi a Fonseca: il tecnico portoghese, da quel momento in poi, non l'ha più tolto dal campo. E il brasiliano, si sta dando da fare: 4 gol e una tripletta magnifica contro il Metz. Ora il Lione può sognare ad occhi aperti, e con questo Endrick in più, sembrano non esserci limiti.