I tifosi delle due squadre francesi si rendono protagonisti di un episodio spiacevole: le risse prima del match hanno causato un eccesso di stress al cane in servizio con le forze dell'ordine

Pietro Rusconi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 20:02)

Il 25 gennaio non è stata una giornata positiva a Metz. La partita di Ligue 1 fra i padroni di casa ed il Lione è finita tragicamente dentro e fuori dal campo. Nei 90 minuti il Metz, sempre più ultimo in classifica, ha ricevuto un sonoro 2-5 dalla squadra dell'ottimo Paulo Fonseca, sempre più in zona europea. Si è parlato tanto della tripletta di Endrick e della rete del figlio d'arte Ruben Kluivert, ma gli eventi più importanti si sono verificati a margine del match del campionato francese. La partita infatti è stata preceduta dai disordini accaduti prima della sfida, che hanno portato ad un esito fatale per il cane poliziotto Dino.

Il decesso del cane poliziotto Dino — I tafferugli provocati dagli ultras delle due squadre hanno preso piede mentre i supporter si stavano dirigendo verso il Saint-Symphorien. Un centinaio di tifosi del Lione si sono così scontrati con la "Horda Frenetik", provocando l'intervento di forze dell'ordine accompagnate dall'unità cinofila. Nessun tifoso è rimasto ferito gravemente dagli scontri, tuttavia, a pagarne le conseguenze è stato il cane poliziotto Dino. Pastore belga di 5 anni, impegnato in servizio per attenuare la baraonda, è risultato deceduto per un infarto causato dallo stress.

Immediatamente sono arrivate le parole di cordoglio dai sindacati francese Un1té e Alliance Police. Sui social media i primi hanno rilasciato le seguenti parole: "La perdita di Dino è un duro colpo per l'intera unità cinofila. Il decesso colpisce profondamente soprattutto il suo istruttore, con cui Dino ha formato una squadra operativa affiatata e impegnata, pienamente coinvolta nella missione. Era uno di noi".

Per Alliance Police ha parlato David Ghisleri, specificando che il cane non è mai stato colpito dai tifosi, seppur entrandoci in contatto per due volte.