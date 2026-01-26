Il 25 gennaio non è stata una giornata positiva a Metz. La partita di Ligue 1 fra i padroni di casa ed il Lione è finita tragicamente dentro e fuori dal campo. Nei 90 minuti il Metz, sempre più ultimo in classifica, ha ricevuto un sonoro 2-5 dalla squadra dell'ottimo Paulo Fonseca, sempre più in zona europea. Si è parlato tanto della tripletta di Endrick e della rete del figlio d'arte Ruben Kluivert, ma gli eventi più importanti si sono verificati a margine del match del campionato francese. La partita infatti è stata preceduta dai disordini accaduti prima della sfida, che hanno portato ad un esito fatale per il cane poliziotto Dino.
GLI SCONTRI
Ligue 1, il cane poliziotto Dino non ce la fa: infarto fatale dopo gli scontri fra i tifosi del Metz e Lione
Il decesso del cane poliziotto Dino—
I tafferugli provocati dagli ultras delle due squadre hanno preso piede mentre i supporter si stavano dirigendo verso il Saint-Symphorien. Un centinaio di tifosi del Lione si sono così scontrati con la "Horda Frenetik", provocando l'intervento di forze dell'ordine accompagnate dall'unità cinofila. Nessun tifoso è rimasto ferito gravemente dagli scontri, tuttavia, a pagarne le conseguenze è stato il cane poliziotto Dino. Pastore belga di 5 anni, impegnato in servizio per attenuare la baraonda, è risultato deceduto per un infarto causato dallo stress.
Immediatamente sono arrivate le parole di cordoglio dai sindacati francese Un1té e Alliance Police. Sui social media i primi hanno rilasciato le seguenti parole: "La perdita di Dino è un duro colpo per l'intera unità cinofila. Il decesso colpisce profondamente soprattutto il suo istruttore, con cui Dino ha formato una squadra operativa affiatata e impegnata, pienamente coinvolta nella missione. Era uno di noi".
Per Alliance Police ha parlato David Ghisleri, specificando che il cane non è mai stato colpito dai tifosi, seppur entrandoci in contatto per due volte.
