Milan da Scudetto: la statistica storica che premia Allegri

La vittoria ottenuta dal Milan al Dall'Ara contro il Bologna non rappresenta solo tre punti fondamentali per la classifica, ma segna un momento di svolta psicologica e statistica per la stagione rossonera. Dopo la prestazione opaca dell'Olimpico contro la Roma, la squadra di Massimiliano Allegri ha saputo reagire con autorità, dimostrando una solidità e una fame di vittoria che sembravano smarrite.

Il dato che sta entusiasmando la tifoseria riguarda il punteggio attuale: con 50 punti raccolti in 23 giornate, il Milan si riporta a sole cinque lunghezze dall'Inter capolista, riaprendo ufficialmente la corsa verso lo Scudetto in vista del derby imminente. Tuttavia, è il confronto con il passato a rendere questo traguardo speciale. Nell'era dei tre punti, il club rossonero è riuscito a mantenere una media così alta dopo 23 turni solo in altre due occasioni: nelle stagioni 1995-96 e 2003-04. Ma un dettaglio fa ben sperare tifosi e club. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>