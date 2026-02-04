Il Milan supera 3-0 il Bologna: dominio rossonero al Dall’Ara

La formazione di Max Allegri abbatte la squadra rossoblù 3-0: segnano Ruben Loftus-Cheek, Nkunku e Adrien Rabiot

Domenico Ciccarelli Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 10:52)

Vittoria di netta importanza per il Milan: la squadra rossonera cala il tris contro il Bologna con appunto un dominante 0-3. Al Renato Dall’Ara, nonostante assenze importanti come quelle di Saelemakers, Leao, e Pulisc, gli uomini di Massimiliano Allegri sono scesi in campo con la giusta determinazione. Un atteggiamento che ha permesso ai Diavoli di non allontanarsi dall’Inter, ora distante cinque lunghezze.

Bologna-Milan, 0-3: Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot — La squadra rossonera prende il controllo immediato, gestendo il pallino del gioco e mettendo in seria difficoltà il Bologna. La sblocca, al 20’, Ruben Loftus-Cheek con un assist al bacio del solito Adrien Rabiot, complice anche una disattenzione difensiva rossoblù. Il centrocampista inglese regala lo 0-1 al Milan. Il raddoppio arriva circa dopo 20 minuti. È Christipher Nukunku a siglare la seconda rete per gli uomini di Max Allegri: il francese prima si procura un penalty e poi lo realizza.

Nella ripresa il Bologna non riesce ad arginare il Milan e non entra mai in partita. La squadra rossonera, invece, presa dell’entusiasmo non va in difficoltà, gestisce il vantaggio e si diverte. A calare il tris è l’uomo del momento: Adrien Rabiot. Il centrocampista dopo l’assist si regala anche la gioia del goal. Il francese approfitta di una disattenzione di Miranda e si invola verso la porta dove supera senza alcun problema Ravaglia.

Nonostante il continuo tentativo dei Felsinei ad attaccare la roccaforte rossonera, il Diavolo regge l'urto, grazie anche ad una grandissima organizzazione e attenzione nella fase difensiva. Merito anche del grandissimo sacrificio dei centrocampisti, i quali sono riusciti a creare tanta densità di fronte l'area di rigore. Il pacchetto arretrato di Allegri, invece, si dimostra coriaceo. Con tanto cinismo e difesa solidissima, il Milan si tiene a -5 dall'Inter capolista, il Bologna invece sprofonda al decimo posto.