Il giovanissimo ha convinto ed ha conquistato Fonseca e tutti gli addetti ai lavori a suon di gol e giocate spettacolari e lui, per ringraziare, ha deciso di regalare a tutti quanti una Playstation.

Michele Massa 12 febbraio - 12:24

Un prestito che lo ha rivitalizzato. In Francia a godere sono i tifosi del Lione grazie alle magie di Endrick. Il talento brasiliano arrivato dal Real Madrid per mettere minuti ed esperienza nelle gambe, è diventato l'idolo di tutti. Il giovanissimo ha convinto ed ha conquistato Fonseca e tutti gli addetti ai lavori a suon di gol e giocate spettacolari. E lui per ringraziare ha deciso di regalare a tutti quanti una Playstation.

Endrick amato da tutti, la sorpresa per i compagni dopo un gennaio da fuoriclasse — Un dono, frutto anche della sua tenera età. Il classe 2006 compirà 20 anni solamente a luglio ma ha dimostrato una serietà e professionalità unica. Con i compagni i legami è perfetto sia in campo che fuori e per aiutare ancor di più il secondo, il brasiliano ha ben deciso di regalare una Playstationa tutti. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, si tratta di quelle portatili, che tanto vanno di moda tra i calciatori. Così facendo, i vari ritiri e trasferte assumeranno anche un sapore...diverso.

Arrivato al Lione per trovare continuità e minuti, Endrickha avuto un impatto immediato con la maglia dell’Olympique. Fino ad oggi il giovane attaccante brasiliano ha collezionato 6 presenze complessive tra Ligue 1 e Coppa di Francia, mettendo a segno 5 gol e servendo anche 2 assist.

In campionato ha brillato soprattutto nella sfida contro il Metz, quando ha firmato una tripletta nel successo per 5-2. Diventando il più giovane giocatore nella storia del club a riuscirci in Ligue 1. In Coppa di Francia ha confermato il suo momento positivo con 2 reti in 2 partite, tra cui un gol decisivo contro il Laval.