Una buona prestazione che Endrick, però, ha rischiato di mandarla tutto all'aria. Il brasiliano, uno dei migliori giocatori del momento, si è visto sventolare il cartellino rosso a causa di una condotta violenza. Un momento che ridato vigore ai padroni di casa. Il Lione però ha resistito e alla fine ha portato a casa tre punti importantissimi. Ora l'OL si trova al terzo posto in attesa delle altre partite di oggi.

Dopo la partita Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa: "Sono molto soddisfatto della mentalità della squadra e dell'incredibile stato d'animo che abbiamo. Mi piace molto il modo in cui la squadra ha giocato dopo il rosso di Endrick". L'ex Real Madrid ha avuto un grandissimo impatto con il club francese, tuttavia ieri è stato per la prima volta protagonista in negativo. Ma Fonseca lo difende: "Gli arbitri devono fare attenzione e questo è stato il caso anche oggi. Gli avversari intervengono in modo aggressivo su Endrick. Per me il rosso era molto severo".