Basta un gol di Pavel Šulc. Nantes ko e altri tre punti in tasca. Ma soprattutto dodicesima vittoria di fila tra campionato e coppe per il Lione. La squadra di Paulo Fonseca, pur poco brillante sotto porta, riesce a portare a casa una vittoria preziosa dopo anche una grande prova di resistenza in 10 contro 11 a causa del rosso rimediato da Endrick e si porta così al terzo posto in classifica.
Francia
Il Lione sa solo vincere: dodicesimo successo di fila e Fonseca difende Endrick
Lione, segna e resiste: Nantes ko. Fonseca: "Molto soddisfatto. Endrick? Rosso troppo severo"—
Qualche volta per vincere bisogna dimostrare anche di saper giocare in inferiorità numerica. Ebbene, il Lione ha dato prova. In un primo tempo dominato dalla squadra di Fonseca, i Gones trovano la rete del vantaggio con Šulc al 25', bravo a sfruttare una corta respinta di Moreira. Risultato che potrebbe essere molto più largo dopo i primi 45' minuti, ma l'OL questa si dimostra poco incisivo sotto porta.
Una buona prestazione che Endrick, però, ha rischiato di mandarla tutto all'aria. Il brasiliano, uno dei migliori giocatori del momento, si è visto sventolare il cartellino rosso a causa di una condotta violenza. Un momento che ridato vigore ai padroni di casa. Il Lione però ha resistito e alla fine ha portato a casa tre punti importantissimi. Ora l'OL si trova al terzo posto in attesa delle altre partite di oggi.
Dopo la partita Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa: "Sono molto soddisfatto della mentalità della squadra e dell'incredibile stato d'animo che abbiamo. Mi piace molto il modo in cui la squadra ha giocato dopo il rosso di Endrick". L'ex Real Madrid ha avuto un grandissimo impatto con il club francese, tuttavia ieri è stato per la prima volta protagonista in negativo. Ma Fonseca lo difende: "Gli arbitri devono fare attenzione e questo è stato il caso anche oggi. Gli avversari intervengono in modo aggressivo su Endrick. Per me il rosso era molto severo".
