Strasburgo-Lens Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Strasburgo-Lens: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 17:46)

Allo Stade de la Meinau si apre la ventiquattresima giornata di Ligue 1 con un anticipo che pesa tantissimo nella corsa europea e in quella al titolo. Venerdì sera, alle 21, Strasburgo e Lens si trovano di fronte in un confronto che mette in palio punti decisivi per ambizioni diverse ma ugualmente concrete.

Qui Strasburgo — Lo Strasburgo arriva all’appuntamento forte del settimo posto in classifica, a sole tre lunghezze dal Rennes e dalla zona Conference League. La squadra di Gary O’Neil ha ritrovato entusiasmo grazie al successo contro il Lione, un risultato che ha rilanciato fiducia e consapevolezza.

Il vero punto di forza dei rossoblù, però, resta il rendimento casalingo: in undici partite interne sono arrivate sette vittorie, con appena otto reti incassate. Numeri che raccontano di un gruppo solido, organizzato e capace di trasformare il proprio stadio in un autentico fortino. L’obiettivo è chiaro: dare continuità e agganciare definitivamente il treno europeo.

Qui Lens — Situazione diversa ma pressione ancora più alta per il Lens. I giallorossi sono secondi in classifica, a soli due punti dal PSG, e rappresentano la sorpresa più brillante della stagione. La recente frenata contro il Monaco, però, ha rallentato la corsa e imposto una reazione immediata. Per la squadra di Pierre Sage non ci sono alternative: per restare in scia dei parigini e continuare a credere nel titolo, serve una vittoria che cancelli subito l’ultimo passo falso. La trasferta di Strasburgo diventa così un banco di prova cruciale per misurare ambizioni e tenuta mentale.

Probabili formazioni — STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Allenatore: O’Neil.

LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Fofana; Edouard. Allenatore: Sage.

