Strasburgo-Lens Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Allo Stade de la Meinau si apre la ventiquattresima giornata di Ligue 1 con un anticipo che pesa tantissimo nella corsa europea e in quella al titolo. Venerdì sera, alle 21, Strasburgo e Lens si trovano di fronte in un confronto che mette in palio punti decisivi per ambizioni diverse ma ugualmente concrete.
Qui Strasburgo—
Lo Strasburgo arriva all’appuntamento forte del settimo posto in classifica, a sole tre lunghezze dal Rennes e dalla zona Conference League. La squadra di Gary O’Neil ha ritrovato entusiasmo grazie al successo contro il Lione, un risultato che ha rilanciato fiducia e consapevolezza.
Il vero punto di forza dei rossoblù, però, resta il rendimento casalingo: in undici partite interne sono arrivate sette vittorie, con appena otto reti incassate. Numeri che raccontano di un gruppo solido, organizzato e capace di trasformare il proprio stadio in un autentico fortino. L’obiettivo è chiaro: dare continuità e agganciare definitivamente il treno europeo.
Qui Lens—
Situazione diversa ma pressione ancora più alta per il Lens. I giallorossi sono secondi in classifica, a soli due punti dal PSG, e rappresentano la sorpresa più brillante della stagione. La recente frenata contro il Monaco, però, ha rallentato la corsa e imposto una reazione immediata. Per la squadra di Pierre Sage non ci sono alternative: per restare in scia dei parigini e continuare a credere nel titolo, serve una vittoria che cancelli subito l’ultimo passo falso. La trasferta di Strasburgo diventa così un banco di prova cruciale per misurare ambizioni e tenuta mentale.
Probabili formazioni—
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli. Allenatore: O’Neil.
LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Fofana; Edouard. Allenatore: Sage.
