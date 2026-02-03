L'attaccante nato nel 1997 ha lasciato l'America Centrale a causa di una vicenda negativa che ha coinvolto i suoi figli

Jacopo del Monaco 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 11:55)

Nuova avventura per Allan Saint-Maximin, il quale ha firmato per il Lens, club che milita in Ligue 1. Negli ultimi sei mesi, il calciatore ha vestito la maglia del Club America, squadra della massima divisione messicana. Tuttavia, a causa di una vicenda negativa che ha coinvolto i suoi figli, il francese ha deciso di lasciare l'America Centrale. Di comune accordo con gli Azulcremas, ha rescisso il contratto decidendo di tornare in patria, in modo tale da poter restare più vicino alla sua famiglia. Col suo nuovo club, tra l'altro, potrà competere per vincere il campionato francese. Il Lens, infatti, è secondo e ha soltanto due punti in meno rispetto al Paris Saint-Germain.

Saint-Maximin lascia il Messico e firma per il Lens — Dopo aver giocato per diversi club tra i quali Saint-Etienne, Monaco, Nizza e Newcastle, il classe 1997 ha lasciato l'Europa tre anni fa per trasferirsi all'Al-Ahli, squadra che milita in Saudi Pro League. Dopo una sola annata in Medio Oriente, Saint-Maximin torna nel Vecchio Continente per giocare in prestito al Fenerbahçe. Terminata la stagione, fa ritorno alla base per poi essere ceduto a titolo definitivo ai messicani del Club America. Tuttavia, durante un soggiorno in Sud America con la famiglia, i suoi figli hanno ricevuto insulti razzisti. Per questo motivo, il francese ha deciso di rescindere il proprio contratto di comune accordo con gli Azulcremas per tornare in patria e stare più vicino alla famiglia. Col ritorno in Francia, l'attaccante ha trovato subito una nuova squadra firmando un contratto di sei mesi con il Lens ed indosserà la maglia numero 9.

La squadra seconda in campionato ha annunciato l'arrivo di Saint-Maximin con un reel su Instagram in stile Willy il Coyote e Beep Beep. Sul proprio sito ufficiale ha diramato un lungo comunicato ufficiale che ha ripercorso la carriera del calciatore. Alla fine, troviamo le parole di Jean-Louis Leca, direttore sportivo del club: "Sono contento dell'arrivo di Allan, di cui ho già potuto osservare le qualità umane e il comportamento nello spogliatoio. La Ligue 1 lo conosce bene, noto fin da giovanissimo per la sua velocità, abilità nel dribbling ed sua esplosività. Ha anche dimostrato tutto il suo talento in Premier League, campionato molto impegnativo a livello fisico. Oltre al giocatore, voglio sottolineare l'uomo. Allan ci ha dato la sua parola e ha fatto un grande sforzo per unirsi a noi, soprattutto per essere più vicino alla sua famiglia. In linea col suo carattere, questo ingaggio è stato completato rapidamente. Non vediamo l'ora di vederlo brillare al Bollaert".