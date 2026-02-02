Il classe 1997 ha iniziato a giocare in Messico nel mese di agosto, dopo aver terminato la sua avventura al Fenerbahçe, dove è andato in prestito dall'Al-Ahli

Jacopo del Monaco 2 febbraio - 10:58

Di recente, Allan Saint-Maximin ha messo il punto sulla sua avventura con la maglia del Club America dopo soli sei mesi. Il calciatore, infatti, ha preso questa decisione a causa di un episodio spiacevole accaduto ai suoi figli. Durante alcuni giorni passati in Sud America, hanno subito degli insulti razzisti. Dopo quanto accaduto, la squadra messicana ha voluto far sentire la sua vicinanza nei confronti del giocatore schierandosi fermamente contro il razzismo. Nonostante ciò, l'ex attaccante del Newcastle ha deciso di lasciare il Messico di comune accordo col club.

Club America, Saint-Maximin termina la sua esperienza in Messico — Il sito inglese talkSport ha riportato che, durante un soggiorno di alcuni giorni con la sua famiglia, il classe 1997 ha vissuto uno spiacevole episodio di razzismo che ha coinvolto i suo figli. Il suo club, il Club America, ha preso le parti dell'attaccante condannando qualsiasi forma di razzismo. Tuttavia, a seguito di quanto accaduto, Saint-Maximin ha preso la decisione di tornare in patria e, di comune accordo con la squadra messicana, ha rescisso il suo contratto. Dopo una stagione all'Al-Ahli e quella in Turchia, dove ha giocato in prestito al Fenerbahçe, il francese ha firmato per il Club America nel mese di agosto.

Dopo 16 presenze, tre gol e due assist, l'ex giocatore di Saint-Etienne e Newcastle ha lasciato la compagine della Liga MX, ovvero la massima competizione messicana. Con un lungo post sul suo profilo Instagram, terminato coi ringraziamenti al Club America, il francese ha annunciato che tornerà in patria per passare del tempo con la sua famiglia. Il sito talkSport, tra l'altro, ha riportato anche le parole del brasiliano André Jardine, tecnico della squadra messicana, riguardanti l'addio di Saint-Maximin: "Un vero peccato. È un grande giocatore, stava facendo bene ed ora avrà la possibilità di giocare in qualsiasi campionato del mondo. Per lui, trasferirsi dall'Europa al Messico, è stato un grande cambiamento".