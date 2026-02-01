Ibrahima Konaté, dopo la scomparsa del padre, ha segnato la quarta rete contro il Newcastle. In seguito, visibilmente emozionato, ha goduto dell'abbraccio sincero dei leader della squadra.

Francesco Lovino Redattore 1 febbraio - 13:42

Difficilmente si dimenticano certi momenti. Il calcio abitua a situazioni memorabili, per le gesta dei giocatori. A volte, però, bastano delle lacrime o alcuni abbracci forti per spiegare l'importanza dello sport, al netto del risultato. Ibrahima Konaté ha potuto sperimentare sulla sua pelle cosa significhi segnare dopo un tremendo lutto e il Liverpool gli è stato sempre accanto in queste settimane.

Liverpool, Konaté rincuorato da Alisson e Van Dijk — Aveva saltato le ultime tre gare ufficiali proprio a causa della scomparsa del papà. Un gol, per Ibrahima Konaté con la maglia del Liverpool, nient'affatto banale. Non c'entra nulla il risultato della partita, ampiamente chiusa sul 3-1. Oramai giunti nel recupero della gara, però, il centrale del Liverpool ha sfruttato un'occasione per entrare nel tabellino dei marcatori.

Prima la doverosa esultanza con tanto di scivolata per ricordare quanto fosse mancata la sua leadership tanto in difesa quanto davanti, poi la commozione. Come naturale che fosse, Alisson lo rincuora e Van Dijk, da capitano vero, fa altrettanto.

Le dichiarazioni di Ibrahima Konaté nel post-partita — Ai microfoni di TNT Sports ha raccontato così le emozioni forti dopo il gol: "Sono molto felice. Non ho parole per descrivere ciò che sento ora, perché è stato un periodo molto difficile per me e per la mia famiglia in queste ultime due settimane, ma questo fa parte della vita. È difficile da accettare e non abbiamo scelta."

Nonostante gli fosse stato detto di prendersi tutto il tempo necessario prima di tornare in campo, la professionalità ha prevalso, anche in un momento così duro. Konaté non ha voluto lasciare la squadra in difficoltà, dati alcuni infortuni che hanno colpito la formazione allenata da Arne Slot. Il funerale del papà si era tenuto il 23 gennaio scorso: ora, ecco un nuovo inizio. Non c'era modo migliore per ripartire.