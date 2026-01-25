Bournemouth e Liverpool stanno vivendo una stagione all'insegna della discontinuità: nella sfida di ieri sono stati evidenti tutti i pregi e i difetti delle due squadre inglesi

Pietro Rusconi Redattore 25 gennaio - 12:32

Il Bournemouth finora ha vissuto una stagione altalenante. Ottimi risultati in settembre e ottobre, seguiti da un crollo verticale da novembre a gennaio. In questi ultimi 2 mesi è mancata la vittoria, ottenuta solo il 7 gennaio (l'ultima era datata il 26 ottobre) contro un disastrato Tottenham. La squadra di Iraola sembra essere dunque in ripresa, nonostante l'eliminazione dalla FA Cup ai calci di rigore contro il Newcastle.

Il tecnico spagnolo (in scadenza) è sicuramente uno degli allenatori più interessanti del panorama europeo e non è un caso che top club come Chelsea e United abbiano messo gli occhi su di lui in vista dell'estate. Andoni Iraola ha dimostrato nel triennio col Rayo Vallecano (promozione e stabilità del club) e in questo col Bournemouth di saper sopperire a partenze di giocatori importanti (Huijsen, Semenyo, Kerkez, Zabarnyi...), lavorando bene coi giovani arrivati.

Anche il Liverpool fatica a dare continuità alle sue prestazioni in questa stagione. Dopo un inizio spaventoso di Arne Slot, con calma la squadra ha recuperato terreno e i tanti nuovi acquisti hanno iniziato ad ambientarsi. Tuttavia, ieri si sono palesati nuovamente i limiti mentali e tecnici dei reds che hanno perso 3 punti fondamentali per la corsa europea.

Il commento di Andoni Iraola sul match — La partita è terminata per 3-2 in favore delle cherries. Le reti sono state siglate da una parte da Evanilson, Adli e Jimenez (classe 2005 ex Milan) e dall'altra da Szoboszlai e Van Dijk. Andoni Iraola ha parlato così del match nel post-partita: "È una vittoria enorme per noi per la situazione complicata in cui ci trovavamo, soprattutto a livello di giocatori disponibili in difesa. Avevamo bisogno di questi 3 punti, ma non dobbiamo fermarci qui perché siamo ancora nella zona calda e necessitiamo di continuare a vincere. Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi perché stiamo trovando il modo di fare punti contro avversari tosti".

Successivamente l'ex bandiera dell'Athletic Bilbao si è concentrato sulla rete del centrale olandese del Liverpool che ha riaperto a fine 1T un match ormai portato sul 2-0. Queste le parole di Iraola: "Non è un bel momento per subire gol. La rete di Van Dijk è stata bella ma abbiamo concesso due azioni da fermo che sono state letali. Dal 2-2 però abbiamo iniziato a crederci e questo ci ha portato anche a giocare meglio".