Se il Napoli zoppica, il suo top player sta continuando a dimostrare un altissimo livello in campo: mentre la concentrazione è rivolta alla trasferta piemontese di domenica, le voci attorno a lui iniziano a moltiplicarsi

Pietro Rusconi Redattore 23 gennaio - 14:19

Scott McTominay ha radicalmente cambiato la percezione attorno a sé negli ultimi due anni. Pochi calciatori in questi anni hanno avuto un percorso in ascesa così inaspettato come lo scozzese. Da giocatore interessante ma limitato in Premier League, a vera e proprio star del calcio europeo. In pochi avrebbero previsto un exploit così rumoroso nella stagione scorsa (12 gol in A e scudetto) e in altrettanti pochi avrebbero scommesso sulla sua continuità (già 9 reti stagionali) in questa stagione. Eppure Scott McTominay continua a macinare reti e grandi prestazioni, da leader indiscusso del Napoli quale è diventato. Le sirene di mercato hanno già iniziato a suonare e la squadra campana si è attivata per aprire i dialoghi sul rinnovo. Un contratto in scadenza nel 2028 e i vari interessamenti da parte del suo vecchio campionato, la Premier League. Quale futuro per l'MVP in carica del nostro campionato?

L'interesse del Newcastle per Scott McTominay — Non è certo un caso che il miglior giocatore della passata Serie A sia cercato da quello che è unanimemente giudicato come il miglior campionato del mondo. I soldi per convincere il ragazzo e il Napoli non mancheranno, ma per valutare un'eventuale cessione sarà importante presentare un progetto tecnico valido. Nessuno più del Newcastle è adatto, allo stato attuale delle cose, ad esporre progetti a lungo termine affidabili e invitanti. Una proprietà saudita ricca e solida, con ambizioni di spessore per competere globalmente nei prossimi anni. L'interesse dei magpies è stato rilanciato dal giornalista Shaun Curtis della testata del Sun sul canale YouTube di TalkSport.

Per Scott McTominay sarebbe un ritorno alle origini. Infatti il centrocampista partenopeo ha militato nel Manchester United dall'età di 5 anni fino alla stagione 2023-24. Il suo percorso coi red devils è stato altalenante, con qualche picco (mai decisivo come a Napoli) e tanto anonimato. La sua traiettoria sportiva ha preso una direzione completamente differente con la sua cessione agli iridati italiani per 30,5 milioni di euro. Antonio Conte ha fatto il resto trasformandolo in un attaccante ombra che sfruttava alla grande il lavoro di Romelu Lukaku.

Tuttavia, lo scozzese, diventato decisivo anche per la propria nazionale portandola ai Mondiali 2026, ha sempre speso parole al miele per la sua esperienza italiana. Dall'amore per i pomodorini fino all'elogio dello stile di vita e tifo napoletano. La chiamata dalla Premier League esercita un richiamo speciale per qualsiasi calciatore esistente, ma siamo sicuri che questo valga anche per Scott McTominay?