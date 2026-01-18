Thomas Frank, allenatore del Tottenham, è sotto osservazione per i suoi risultati che hanno infranto un record poco gratificante.

18 gennaio

L'1-2 col West Ham vale la nona sconfitta in 22 gare per il Tottenham di Thomas Frank. Ora più che mai occorre una svolta a prestazioni e risultati, altrimenti per l'allenatore danese si fa sempre più concreta la possibilità dell'esonero.

Tottenham, giocare in casa è un problema. Thomas Frank rischia — 5 sconfitte nelle ultime 8 partite, con una sola vittoria conseguita a scapito del Crystal Palace per 0-1. Tante, tantissime le difficoltà che sta incontrando Thomas Frank nella sua avventura da tecnico degli Spurs. Il quattordicesimo posto attuale in campionato con 27 punti raccolti in 22 giornate sono un bottino decisamente magro. È in casa, però, che il piatto piange più di quanto non faccia in trasferta. Dei 27 punti conquistati, infatti, solo 9 sono il risultato di prestazioni giocate davanti ai propri tifosi. Appena due vittorie, poi qualche pareggio e tante amarezze.

I 10 punti che separano dalla terzultima posizione sembrano comunque un margine "rassicurante", ma si credeva il Tottenham potesse fare molto di più di quanto dimostrato. Ora più che mai, come detto, la panchina di Thomas Frank traballa pericolosamente.

Thomas Frank è il peggiore di tutti — Da quando è stata creata la Premier League, vale a dire da 33 anni a questa parte, nessun allenatore alla guida del Tottenham aveva fatto peggio di Thomas Frank. 2 vittorie in 11 partite significano percentuale di successi pari al 18%. In termini assoluti, però, c'è chi è stato esonerato ancora prima, per una sola vittoria in 5 gare: si tratta di Jacques Santini. Si salva, dunque, con un 20%. Il podio dei peggiori si completa con Osvaldo Ardiles, che con le sue 6 vittorie in 27 gare casalinghe preserva un 22%.

Dando uno sguardo invece a chi ha fatto meglio all'Hotspur Stadium, figurano Pochettino, Conte e Sherwood. Questi si collocano rispettivamente a terzo, secondo e primo posto della speciale graduatoria con percentuali di successo pari a 64, 71 e 73%.