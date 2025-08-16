Liverpool-Bournemouth, insulti razzisti a Semenyo: arrestato un tifoso dei Reds

Arrestato il tifoso che ha rivolto insulti razzisti a Semenyo durante Liverpool-Bournemouth, prima gara della nuova Premier League

Giorgio Trobbiani 16 agosto - 18:26

La serata di ieri ha visto Antoine Semenyo protagonista per molti motivi. Il calciatore degli ospiti, che aveva illuso del pari Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth, ha realizzato una doppietta, ma è stato anche vittima di insulti razzisti da parte di un tifoso del Liverpool che, fa sapere la polizia della Merseyside, è stato arrestato.

La polizia di Liverpool arresta un tifoso Reds — Con un comunicato stampa, gli organi di polizia di Liverpool hanno reso noto che: "Un uomo di 47 anni di Liverpool è stato arrestato oggi (sabato 16 agosto) con l'accusa di reato di violazione dell'ordine pubblico aggravato da motivi razziali. È stato preso in custodia per essere interrogato". L'ispettore capo che ha preso in carico l'indagine ha anche aggiunto ai media: "La polizia della Merseyside non tollera alcun tipo di crimine d'odio. Prendiamo molto seriamente tali episodi e, in casi come questo, chiederemo attivamente al club di emettere ordinanze di divieto di accesso agli stadi per i responsabili".

Un episodio che ha fatto fermare la partita e che ha visto protagonista l'arbitro Taylor, famoso anche per le vicissitudini con la Roma nell'ormai celebre finale di Europa League del 2023, conversare con Arne Slot e Andoni Iraola, tecnici rispettivamente di Liverpool e Bournemouth.

L'episodio è avvenuto al 29esimo minuto quando Semenyo ha avvisato il direttore di gara di essere stato insultato a sfondo razziale da un tifoso sugli spalti. Dopo aver parlato con tecnici e capitani delle due squadre, il fan è stato individuato e portato fuori dall'impianto, successivamente, nella giornata di oggi, è arrivata la notizia dell'arresto per interrogare il tifoso.