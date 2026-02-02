Luis Enrique e quella scelta da fare

L'allenatore spagnolo ha l'imbarazzo della scelta per il titolare tra i pali, ma le prestazioni del numero 39 lo stanno mettendo in seria difficoltà. Ma la domanda è: come si può tenere in panchina un portiere che ti da questa sicurezza? A questa domanda ha risposto Luis Enrique nella conferenza pre-match di Strasburgo-Psg: "Quello che posso dire su questo argomento è che sono contento di avere tre portieri come loro - aveva risposto l’allenatore spagnolo, facendo riferimento anche a Renato Marin - Mi piace la concorrenza in tutti i ruoli. È il calcio moderno. Ci sono sempre cose che puoi cambiare, sono molto aperto. Lo ripeto, sono molto contento di avere tre portieri di questo livello". La scelta è ricaduta sul russo, che, dopo aver panchinato Chevalier al suo rientro in campo nella sfida contro il Newcastle, è stato schierato nuovamente titolare. Schierandolo per due partite consecutive, probabilmente nonostante le sue dichiarazioni, il mister potrebbe aver fatto la sua scelta.