Matvej Safonov domenica, neutralizzando il rigore di Panichelli nella vittoria del PSG contro lo Strasburgo, è arrivato a quota 5 rigori parati in stagione. Nessuno è riuscito a fare meglio di lui in stagione, e questi numeri sembrano dare delle indicazioni al mister del PSG su chi dovrebbe essere il titolare tra i pali.
La statistica
PSG, Safonov e quella statistica che potrebbe aiutare Luis Enrique
Safonov, pararigori del PSG—
Il portiere russo ha una statistica eccezionale quando si tratta di affrontare gli avversari che si presentano sul dischetto. Quello di domenica infatti, contro lo Strasburgo, è il 5° rigore parato su 7, il che rende questo dato ancora più straordinario. La parata sull'attaccante argentino arriva dopo l'impresa del match in finale di Coppa Intercontinentale, dove aveva neutralizzato 4 rigori agli avversari del Flamengo prima di fratturarsi la mano. Chevalier, che si gioca il posto con lui per una maglia da titolare, ne ha neutralizzati 3 su 7 affrontati.
Luis Enrique e quella scelta da fare—
L'allenatore spagnolo ha l'imbarazzo della scelta per il titolare tra i pali, ma le prestazioni del numero 39 lo stanno mettendo in seria difficoltà. Ma la domanda è: come si può tenere in panchina un portiere che ti da questa sicurezza? A questa domanda ha risposto Luis Enrique nella conferenza pre-match di Strasburgo-Psg: "Quello che posso dire su questo argomento è che sono contento di avere tre portieri come loro - aveva risposto l’allenatore spagnolo, facendo riferimento anche a Renato Marin - Mi piace la concorrenza in tutti i ruoli. È il calcio moderno. Ci sono sempre cose che puoi cambiare, sono molto aperto. Lo ripeto, sono molto contento di avere tre portieri di questo livello". La scelta è ricaduta sul russo, che, dopo aver panchinato Chevalier al suo rientro in campo nella sfida contro il Newcastle, è stato schierato nuovamente titolare. Schierandolo per due partite consecutive, probabilmente nonostante le sue dichiarazioni, il mister potrebbe aver fatto la sua scelta.
